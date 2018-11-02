“Meme Kanserinde risk faktörleri”

Gazimağusa'nın Maraş bölgesindeki kadınlara yönelik meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Antik Mağusa Vakfı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğinde,Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Meme Sağlığı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim tarafından Mağusa Gelişim Akademisi'nde verilen seminer, bölge halkının katılımıyla gerçekleşti.

Seminer, Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Canaltay, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'in konuşmalarıyla başladı. Meme sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak, bilinci artırmak ve erken tanının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen seminerde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Meme Sağlığı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim katılımcılara, meme kanseri, türleri, görülme sıklığı, meme kanseri ile ilişkili risk faktörleri ve belirtileri hakkında bilgiler verdi.

Meme kanserine bağlı ölümler azalıyor

Meme kanserinin, çeşitli mutasyonlar ya da hücre sağlığı ve çoğalması ile ilgili genlerde, nedeni her zaman bellirlenemeyen anormal değişimler sonucunda ortaya çıkabilen bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hasan Besim, çoğu meme kanserinin nedeninin belli olmamakla birlikte, sıklıkla, genetik materyaldeki (DNA) bir değişiklik ya da bozulmanın etken olabildiğini, DNA değişikliklerine ise sıklıkla yaşam biçimimiz, yaş ve karşılaştığımız kanserojen faktörlerin sebep olduğunu söyledi.

“Kadınlarda en sık görülen kanser türü”

Hasan Besim, Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin, kadınlardaki tüm kanserlerin yüzde yirmi beş ile otuzunu oluşturduğu, kanserden ölümlerin ise yüzde yirmisinden sorumlu olduğunu söyledi.

Besim, özellikle 50'li yaşlarda giderek artan bir özellikte olan hastalığın sadece kadınlarda değil, nadiren erkeklerde de görülebildiğini söyledi.

“Tüketilen alkol miktarı arttıkça risk de artmaktadır”

Meme kanserleri için pek çok bilinen risk faktöründen bazılarının değiştirilemezken bazılarının kontrol altında tutulabileceğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Besim, kadın olmanın en önemli etken olarak kabul edildiği faktörlerden değiştirilemeyenler arasında yaş, ailede meme kanseri öyküsü, kişisel meme kanseri öyküsü, kanser dışındaki meme hastalıkları, önceden göğüs bölgesine radyoterapi alınması ve yoğun meme dokusunun sayılabileceğini belirtti. Besim, kontrol edilebilen risk faktörleri ile ilgili olarak ise şunları söyledi; “Meme kanserleri gelişimine etki eden diğer faktörler arasında ise uzun yıllar alınan hormon replasman tedavisi, menstrüel öykü, emzirme öyküsü, obezite ve alkol kullanımı sayılabilir. Alkol de meme kanseri gelişimi açısından bir risk faktörü olarak tanımlanmakla birlikte tüketilen alkol miktarı arttıkça risk de artmaktadır.”

Bu belirtilere dikkat!

Konuşmasında kendi kendine muayenenin önemine de değinen Prof. Dr. Hasan Besim, 20 yaş üzerindeki her kadının ayda bir kez, adet döneminden ortalama 1 hafta sonra, kendi memesini elle ve gözle muayene etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Meme kanserlerinin belirtilerinden bahseden Besim, ele gelen kitle, meme başında çekilme, çukurlaşma, akıntı, kızarıklık, döküntü, cilt değişiklikleri farkedilmesi durumunda hemen konu ile ilgili bir hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Erken tanı ile tedavi mümkün

Normal bir kiloya sahip, fiziksel olarak aktif olmak ve sınırlı alkol kullanımının meme kanserinden korunmak için alınabilecek önlemler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hasan Besim, yine de meme kanserinden yüzde yüz korunmanın kesin bir yöntemi bulunmadığını, buna rağmen kadınların meme kanseri olmaları durumunda erken tanı ile tedavi edilebilme şansını yitirmemeye dikkat etmeleri gerektiğine söyledi.