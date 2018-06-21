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21 Haziran 2018 12:28

Memleket hasretini halay çekerek giderdiler

Küçükçekmece Belediyesi’nin Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlediği kültür festivalinde buluşan binlerce Küçükçekmeceli, memleket hasretini halay çekerek giderdi.

Memleket hasretini halay çekerek giderdiler

21 Haziran 2018 12:28

Selahattin Alpay’ın türküleriyle coşan Küçükçekmeceliler gönüllerince eğlendi.


Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleşen kültür festivalinin ikinci gününde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi kültürleri yaşatıldı. Festivalde sahne alan Selahattin Alpay en güzel Doğu ve Güneydoğu Anadolu eserlerini Küçükçekmeceli hemşerileri için okudu. Festivale Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz başta olmak üzere binlerce Küçükçekmeceli vatandaş katıldı.



“Birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyelim”


Festivalde söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ederek, “Bu memlekette hiçbir tarafı birbirinden ayırt edemeyiz. Onlar birbirine gönülden bağlı insanlardır. Bu milletin bayramları, inançları, düğünleri, cenazeleri bir. Bu birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyelim” dedi. Halis Dalkılıç da böylesi güzel bir etkinliğe imza atan Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür etti.



“Biz sizin aşkınıza gönlünüze talip olduk”


Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, konuşmasında insanların gönül bağına vurgu yaparak şunları söyledi: “Biz gönül köprüleri kuruyoruz. Bu gönül köprülerinin inşasında bize destek olan her bir Küçükçekmeceliyi ben tebrik ediyorum. İster yol ister kültür merkezi yap en önemlisi bu gönül köprülerini kurabilmek. Biz hep aşkınıza talip olduk. Gönüllerinize talip olduk. Küçükçekmece’deki bu huzura bu barışa, kardeşliğe katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum”



Gönüllerince eğlendiler


Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Kars, Erzurum, Bitlis, Muş, Ağrı, Van, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Kilis ve Mardinli hemşerileriyle buluşmanın keyfini yaşayan Küçükçekmeceliler, yöresel sanatçıların konserleriyle coştu. Halk oyunu gösterilerinde ise halay çeken Küçükçekmeceli vatandaşlar gönüllerince bir gün geçirerek memlekete olan hasretlerini giderdi. Festivalde, Aydın Akdeniz, Mehmet Şanlı, Tuncay Okutan, Koçer Ali, Mehmet Şerif Aydın gibi doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinin sevilen sanatçıları sahne aldı. 2 gün daha sürecek olan festivalde, Karadeniz ile Trakya ve Balkan kültürleri yaşatılacak.




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