Memorial ve Demir Hayat iş birliği

Söz konusu iş birliği kapsamında hastalar Memorial Sağlık Grubu Hastaneleri'nde nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği özel sağlık sigortası ürünü 'Ekinoks Plus Sağlık Sigortası' ortaya çıktı.

Memorial Sağlık Grubu ve Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerinden olan Demir Hayat'ın deneyimleri buluştu. Yapılan iş birliği çerçevesinde hastaların Memorial Sağlık Grubu Hastaneleri'nde nitelikli sağlık hizmetinden yararlanabileceği bir özel sağlık sigortası ürünü olan “Ekinoks Plus Sağlık Sigortası” düzenlenen lansman ile acentelere tanıtıldı. Ekinoks Plus'ın yatarak tedavi, yatarak ve ayakta tedavi, doğum teminatı gibi ihtiyaca göre ve her bütçeye uygun farklı plan alternatifleri bulunuyor.

Toplantıda konuşan Memorial Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç, 'Ekinoks Plus' adlı poliçenin sadece Memorial Sağlık Grubu Hastaneleri'nde geçerli olduğunun altını çizdi. Genç, ”Memorial Hastanesi'nin beş şehirde 11 hastanesi var; İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Antalya ve Kayseri'deyiz. Bütün hastanelerimizde geçerli olacak bir poliçe, Demir Hayat'la iş birliğimiz doğrultusunda çok daha indirimli olacak. Diğer sigortalılar ile kıyaslandığımızda yüzde 30 civarında bir fiyat indirimi sunabilen bir poliçe. Memorial Sağlık Grubu'nun kaliteli etik hizmetini, ekinoksa sahip olan Demir Hayat müşterileri kullanılabiliyor olacaklar. Türkiye'de sigortalı sayısı maalesef çok sınırlı. Bu sayıyı artırıyor olmak lazım. Bu anlamda hem özel sağlık sigorta şirketlerinin hastanelerle farklı iş birliği geliştiriyor olmaları gerekli. Ekinoks bu iş birliklerinden bir tanesi. Ben hastalarımızın ve Demir Hayat müşterilerinin bu projeye değer vereceklerini ve yeterli sayıda insana ulaşacağını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Memorial Grubu ile uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını söyleyen Demir Hayat Genel Müdürü Viktor Hodara ise “Yaklaşık 2000 yılında ekinoks ürünün ilk versiyonu sunulmuştu. Ekinoks Plus adında çıkardık. Plus olan kısımları ise mevcut şartlara ve ihtiyaçlara göre güncellendi. Daha kapsamlı hale geldi.İlk çıkış amacı olan daha uygun fiyatlı özel sağlık sigortasını daha geniş kitlelere ulaştırabilmek hedefi hala korunuyor. Sigorta Türkiye'de Memorial'in bütün şubelerinde geçiyor . Ürünün en büyük avantajı, A grubu bir hastanede, neredeyse B grubu fiyatına özel sağlık sigortası sunabilmek" ifadelerini kullandı.

“Amaçlarımızdan en önemlisi insanlar hasta olduklarında böyle güzel hastanelerde tedavi olsun”

Söz konusu sigortanın sağladığı imkanlar ve verdiği teminatlar hakkında konuşan Hodara, “Sektörde olmayan bir teminat. Onu da sunuyoruz. Memorial Hastanesi'nde doğum gerçekleştirmek isteyen anne adaylarımız için. Onun dışında asistans hizmetlerimiz var, çekap gibi. Diş paketimiz var; yılda bir kere diş muayenesi ve dişle ilgili herhangi bir işlem için diş paketimiz var ve online doktor dediğimiz, evden, tabletten, telefondan, görüntülü bir şekilde doktorlarla görüşebilecekleri hizmetimiz daha var. Bütün bunların dışında işin bir de hasta olmadan önceki boyutu ile ilgili olarak, Memorial'in Wellness Merkezi'nde indirimli hizmetlerden yararlanma avantajı da var. Orada beslenmeden fitness, psikolojik destekten cilt bakımına kadar çok değişik hizmetler sunuluyor. Bunların hepsinden bizim bu 'Ekinoks Plus' sigortalarımız indirim olarak faydalanabilecekler. Oda bizim için önemli. Çünkü biz Demir Hayat olarak, amaçlarımızdan en önemlisi insanlar hasta olduklarında böyle güzel hastanelerde tedavi olsun istiyoruz. Fakat hasta olmadan öncede neler yapabiliriz, daha çok sağlıklı kalmaları için insanların nasıl bir desteğimiz olabilir. O konuda da kafa yoran bir şirketiz. O yüzden bizim için bu kısmı da önemli" şeklinde konuştu.