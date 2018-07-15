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15 Temmuz 2018 13:06

Memur-Sen üyeleri 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda

15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü, vatanını koruyanların geçtiği, vatanını satanların düştüğü sırattır” dedi.

Memur-Sen üyeleri 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda

15 Temmuz 2018 13:06


15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle Memur-Sen Genel Başkanı ve üyeleri 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın önüne gelerek açıklama yaptı. Memur Sendikaları Konfederasyon Başkanı Ali Yalçın, "15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde bir aradayız. Milletin dirayetini, FETÖ’nün ihanetini de unutmadığımızı, unutturmayacağımızı da haykırmak için buradayız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, o gün yaşananları bütün çıplaklığıyla vecd eden bir mekandır. Bu köprünün bir tarafında FETÖ’nün hainliği, vahşiliği tescilledi. Bir tarafında ise milletin evlatlarının iman ve takvasından neşelenen yiğitliği, şehitliği ve gaziliği tarihe kaydedildi” dedi.



"Bu köprü, vatanını satanların düştüğü sırattır”


15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini dile getiren Yalçın, "Bu köprü 15 Temmuz’u anlamak ve anlatmak isteyenler için sayfa sayfa okunması gereken bir kitaptır artık. Bu köprü vatanı koruyanların geçtiği, vatanını satanların düştüğü sırattır” ifadelerini kullandı.



Ellerinde şehitlerin fotoğraflarını taşıdılar


Ellerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu flamaları taşıyan Memur-Sen Konfederasyonu üyeleri, ’Unutmadık, unutmayacağız’ yazılı pankart açtı. ’Vatan için öldünüz, kalplere gömüldünüz’ diye bağıran vatandaşlar, şehitler için dualar ederek anıttan ayrıldı.




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