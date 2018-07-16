Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 16:15

Mendy’den 9 maçta Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu

Manchester City’nin futbolcusu Benjamin Mendy bu sezon oynadığı toplam 9 maçta Dünya Kupası’nı ve İngiltere Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

Mendy’den 9 maçta Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu

16 Temmuz 2018 16:15


Manchester City’nin 2017-2018 sezonu başında Monaco’dan transfer ettiği Benjamin Mendy, forma giydiği 9 maçta Dünya Kupası’nı ve Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. City formasıyla ligde 7 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 maça çıkan Fransız sol bek takımına 1 asistlik katkıda bulundu. Manchester City, sezonu Premier Lig şampiyonu olarak tamamlarken, Mendy de şampiyon kadroda yer aldı. Fransız futbolcu, aynı zamanda Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda ise Fransa Milli Takımı’nın kadrosunda kendisine yer buldu. Mendy, yalnızca Danimarka karşısında 40 dakika oyunda kalarak Dünya Kupası Şampiyonu olan Fransa ile kupayı kaldırmış oldu.


23 yaşında olan Benjamin Mendy’nin Manchester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç