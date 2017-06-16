Merakla beklenen elektrikli taksiler ilk defa Taksim’de görücüye çıktı

Beyğlu Belesiye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sahurda; turkuaz renkten oluşan ve henüz trafiğe çıkmayan elektrikli taksiler de ilk defa Taksim’de görücüye çıktı.

Beyoğlu Belediyesi yaklaşık bin taksici esnafını, aileleriyle birlikte Taksim Meydanında düzenlediği sahur programıyla bir araya getirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde, Radyo Trafik ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) iş birliği ile düzenlenen sahur programında yaklaşık bin taksici aileleriyle birlikte sahurlarını yapmanın mutluluğunu yaşadı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da sahura katılarak, taksici esnafıyla bir arada sahur yaptı. Öte yandan sahur programında turkuaz renkten oluşan ve henüz trafiğe çıkmayan elektrikli taksiler de ilk defa Taksim’de görücüye çıktı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ile birlikte elektrikli taksiye binerek test sürüşü yaptı.

"Bu akşamın sürprizi de elektrikli araçlar oldu"

Temsilcileri Beyoğlu’nda ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,“Bu akşam İstanbul’un bütün taksicileriyle Taksim Meydanı’nda sahur programında bir aradayız. Ben bütün taksici kardeşlerime hoş geldin diyorum. Taksim, malum suların taksim olduğu yer. Rahmet ayı, bereket ayı. Hem iftarlarla güzellik kattı hem de sahurlarıyla burada bu güzelliği yaşıyoruz. Ve bu akşamın sürprizi de elektrikli araçlar oldu. Açıkçası dünyada artık insanoğlu daha yenilenebilir enerjiyle çevreye daha duyarlı, daha çevreyi az kirletenaraçlara ihtiyaç duyuyor. Ve Türkiye’de de taksici kardeşlerimizin bu duyarlılıkla bu işe start vermiş olması çok güzel. Ben bütün taksici kardeşlerime emeklerinden, İstanbul’un turizmine, İstanbul’un taşımacılığına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(MK-Y)

"Çevreyi kirletmeyen araçlarla taksicilik yapmak çok önemli"

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur İse, “ Elektrikli taksilerle ilgili ilk çalışan arabanın kendi arabası olacağını belirterek, “ Aracın siparişini verdim, ruhsat işlemleri yapılıyor. İnşallah önümüzdeki 3-4 gün içerisinde taksi olarak çalışmaya başlayacak. Benimle beraber 5 arkadaşımız daha aldı. Şöyle bir özelliği var; taksicilere çok uygun imkanlarla bu araçları verdikleri için tabiki tercih ediyoruz ama İstanbul’daki müşterilerimizin de çok sessiz, hiç ses çıkarmayan. Çevreyi kirletmeyen bir araçla İstanbul’da taksicilik yapmak gerçekten önemli diye düşünüyoruz. İstanbul’un havasına da suyuna da katkıda bulunabileceksek bu bizim için çok önemli. İnşallah bu elektrikli taksiprojesini biz başlatacağız, devamı da gelecek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Aracın1.5 saatte şarj edildiğini belirten İş Geliştirme Müdürü Sergii Kaian, "Bir defalık şarjla araç şehir içinde 300 kilometre yol yapabilir. Şuan da İstanbul’da 60’a yakın şarj cihazı var. neredeyse her il.ede 2 adet şarj istasyonu var. taksiciler için çok rahat olacak" dedi.