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26 Kasım 2017 18:08

Mercedes AMG Petronas şampiyonayı duble ile bitirdi

2017 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’ne Mercedes AMG Petronas damgasını vurdu.

Mercedes AMG Petronas şampiyonayı duble ile bitirdi

26 Kasım 2017 18:08

Yarışa ilk cepten başlayan Valtteri Bottas damalı bayrağın altından ilk sırada geçerken Mercedes AMG Petronas’ın Dünya Şampiyonu pilotu Lewis Hamilton da ikinci sırayı elde etti.


Formula 1’de 20 yarışlık 2017 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’inde Mercedes AMG Petronas duble yaptı. Valtteri Bottas, ilk cepten başladığı yarışı hep kontrolünde tutarak birinci tamamladı. Yarışa ikinci sıradan başlayan Mercedes AMG Petronas’ın Dünya Şampiyonu pilotu Lewis Hamilton ise podyumun ikinci basamağına çıktı.


Yas Marina Pisti’ndeki yarışta pit-stoplar dahil liderliği kimseye bırakmadan sezonu galibiyetle tamamladı. Hamilton da hiç sırasını kaybetmeden bitişe geldi ve ikinci oldu.


Bu sonuçla Hamilton sezonu 363 puan ve şampiyonlukla tamamladı. Bottas ise 305 puanla sezon sonu podyumunun üçüncü basamağında yer aldı. Sezonu markala şampiyonu olan Mercedes AMG Petronas’ın ise toplam puanı 668 oldu.




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