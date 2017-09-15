yarışı olan Singapur Grand Prixi’nde Mercedes AMG Petronas ve Hamilton yerleri korumak için piste çıkacak.

Formula 1’de 2017’nin 14. yarışı olan Singapur Grand Prix’i heyecanı başlıyor. Toplam 61 turdan oluşan, 308.828 km’lik yarışa Mercedes AMG Petronas geçen seneki başarısını yinelemek için geliyor. İtalya’da kazanarak pilotlar sıralamasında birinciliği elde eden Lewis Hamilton, geçen sene podyumun üçüncü basamağında kaldığı Singapur’da kazanarak, zirveyi elinde tutmak istiyor. Britanyalı pilotun takım arkadaşı Valtteri Bottas ise bu sezon bir kez daha yarış kazanma zevkini yaşamayı amaçlıyor.

Marina Bay Cadde Pisti’ndeki gece yarışı öncesinde Mercedes AMG Petronas 435 puanla markalar sıralamasında lider. Hamilton, 238 puanla pilotlar sıralamasında birincilik koltuğunun sahibiyken, Bottas ise 197 puanla aynı sıralamada üçüncülüğü elinde tutuyor.

Zayıf ve güçlü yanlarını bilmenin takımın en büyük gücü olduğunu ifade eden Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “2015 yılında Singapur bize son yılların en acı verici derslerinden birini vermişti. Ama biz bundan en iyi sonucu çıkartıp geçen sene Marina Bay’de birinciliği elde etmeyi başarmıştık. Ancak bu rahatlamamızı sağlamaz. Bu pistteki kısa ve kesin virajlar, kısa düzlükler, pütürlü yüzey doğru ayarlar konusunda bizi her zaman zorladı. Dolayısıyla da önümüzdeki büyük mücadelenin farkındayız. Bu senenin bize gösterdiği bir gerçek var. Singapur’daki gibi bir pist yüzeyi Ferrari ve Red Bull’la daha uygun. Yavaş pistlerde bu iki rakibimiz daha iyi performans gösterdi. Ama biz de Monaco gibi, bu tip pistlerden sezon boyunca birçok ders çıkarttık. Macaristan’daki performansımız bunun göstergesi. Singapur’a baktığımızda ışıklar altında bir yarış, sporumuz için gerçekten de çok özel. Ama burası aynı zamanda çok talepkar bir pist. Hem garajlar hem de pilotlar kendilerini daha fazla zorlamak durumunda kalıyor. Güvenlik aracının en az bir kez piste girmesi garanti gibi. Ki bu da stratejileri çok değiştirebiliyor. Dolayısıyla Singapur’da iyi bir sonuç alabilmek için takımların en iyi şartlarında olması gerekiyor. Bizim de amacımız, bulmacanın parçalarını doğru yerlere koyup, buradan iyi bir sonuçla ayrılmak” dedi.

Singapur Grand Prix’inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı:

16 Eylül Cumartesi

13:00 - 14:00 3. Antrenman Turu

16:00- 17:00 Sıralama Turları

17 Eylül Pazar:

15:00 Singapur Grand Prix