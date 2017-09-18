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18 Eylül 2017 11:05

Mercedes AMG Petronaslu pilotlar Singapur’da koltuklarını sağlamlaştırdı

Formula 1 2017 sezonunun 14.

Mercedes AMG Petronaslu pilotlar Singapur’da koltuklarını sağlamlaştırdı

18 Eylül 2017 11:05

yarışı olan Singapur Grand Prix’ini Mercedes AMG Petronas’ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Tarihin yağmurlu ilk gece yarışında Valtteri Bottas ise üçüncü oldu. Markalar sıralamasının birincisi Mercedes AMG Petronas ve pilotlar sıralaması lideri Hamilton ise yerlerini korudu.


Formula 1’de 2017’nin 14. yarışı olan Singapur Grand Prix’ini Mercedes AMG Petronas’ın pilotlar sıralaması lideri pilotu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton’un takım arkadaşı Valtteri Bottas podyumu tamamlayan isim olurken, Mercedes AMG Petronas da markalar sıralaması liderliğini korudu.


Yağmur altındaki yarışa 5. cepten başlayan Britanyalı pilot, ilk virajda yaşanan kazalar sonrasında liderliği eline geçirdi. Bu andan sonra pit-stoplar dahil yarışı kontrolü altında tutan Hamilton, 2009 ve 2014’ten sonra 3. kez Singapur’da kazanan isim olmayı başardı. Mücadeleye 6. cepten başlayan Bottas ise yarışı 3. sırada tamamlamayı başardı.


Singapur GP’sinde elde ettiği birincilikle Hamilton puanını 263’e yükselterek pilotlar sıralamasındaki liderliğini, Bottas ise 212 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Singapur’a markalar sıralaması lideri olarak gelen Mercedes AMG Petronas da 475 puanla bu unvanını sürdürdü.


Formula 1’de 2017 sezonunun 15. yarışı 1 Ekim 2017 tarihinde Malezya’da gerçekleştirilecek. Mercedes AMG Petronas, Malezya’da 2014 yılında duble yapmayı başarmıştı.




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