Mercedes-Benz Finansal Hizmetler İK, Great Place to Work Enstitüsü’nün kurum kültürleri ile fark oluşturan şirketleri ödüllendirdiği Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırmasının, 50-250 çalışan sayısı kategorisinde 2018’in en iyi işverenlerinden biri olarak belirlendi.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Yönetici Direktörü Gerhard Gross konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm dünya genelinde birbirinden kıymetli çalışanlara sahibiz. Türkiye’deki bu muhteşem takım, yüksek şirket bağlılığı ve yetkinliği ile bütün başarılarımızın tek sebebidir“ dedi.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler İnsan Kaynakları Müdürü Merve Şimşeker ise alınan ödülle ilgili, “Şirket olarak her zaman beraber çözüm üretmeye, emek harcamaya, insanların hayatına değer katmak için aynı motivasyonla hareket etmek gerektiğine inandık. Şirket içinde işe alımdan, eğitim ve gelişime, performans ve yetenek yönetiminden, motivasyon ve iç iletişime kadar her alanda çalışan memnuniyeti ve bağlılığını artıracak çalışmalara yer vermeyi kendimize ilke edindik. Bu şekilde birbirinden önemli işler başarıp, güven içerisinde çalışan bir aile olduk. Şirket kültürümüzü doğru bir şekilde yorumlayan ve bu güzel sinerjinin oluşmasına katkı sunarak, Türkiye’nin en iyi işverenlerinden biri seçilmemizi sağlayan tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.