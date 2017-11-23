Dr. Mahmut Uluganyan, merdiven çıkarken ağrı, yanma gibi göğüs ağrılarının kalp ve damar hastalıklarında önemli bir tanı olduğunu belirtti.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde “Hasta Okulu Programı” kapsamında “Kalp Hastalıkları ve Erken Tanının Önemi” konferansına konuşmacı olarak katılan Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Uluganyan, Kalp ve damar hastalıklarında erken tanın hayati bir önem taşıdığına dikkat çekerek, kalp ve damar hastalıklarının nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri, sağlıklı bir kalp için neler yapılması gerektiğine dair bilgileri hasta ve hasta yakınları ile paylaştı.

Dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri sıralamasında kalp ve damar hastalıklarının ilk sırada geldiğine dikkat çeken Doç. Dr. Mahmut Uluganyan, kalp hastalıkları arasında en yaygın olanlarının kalp krizi ve damar sertliği olduğunu söyledi. Doç. Dr. Uluganyan, kalp hastalıklarının doğuştan gelen ve sonradan edinilen kalp hastalıkları olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtti.

Merdiven Çıkarken Yorulmaya Dikkat!

Kalp krizinin meydana gelmeden önce bazı belirtilerle ortaya çıktığına dikkat çeken Uluganyan, “Kalp krizi kalp dokusunun beslenmesinde meydana gelen-arz talep dengesizliği sonucu meydana gelmektedir. Kalp krizi oluşmadan önce bazı belirtiler vermektedir. Bu belirtilerin en önemlisi göğüs ağrısıdır. Efor, yürüme, merdiven çıkma ile ağrı, yanma oluyor ve bu yaklaşık 10-15 dakika sürüyorsa mutlaka dikkate alınmalıdır. Yine kişi her zaman yapabildiği işleri yapamıyor ve çabuk yoruluyorsa, özellikle efor ile gelen bir nefes darlığı oluşuyorsa, özellikle kalbin iş yükü arttığında baş dönmesi ve soğuk terleme meydana geliyorsa, özellikle yemek sonrasında bu bulgular devam ediyorsa ve istirahat ile geçmiyorsa mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir. Yine kalp krizi yaşlılarda genel durum bozukluğu, şuur bozukluğu ile gelmektedir” şeklinde ifade etti.

Risk altında kimler bulunur!

Damar sertliğin en sık görülen kalp hastalıklarından biri olduğunun da altını çizen Uluganyan "Diyabetik hastaların, hipertansiyonu olanların, aşırı kilolu/obez olanların, hiperlipidemik olanlar ve ailesinde 55 yaşının altında kalp damar hastalığı olanlar ve sigara/alkol kullananlar risk guruplarıdır” diye ekledi. Damar sertliğinin en sık görülen belirtilerini sıralayan Uluganyan, “Göğüs ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, karın ağrısı, kol ağrısı, midede yanma hissi, özellikle göğüs ağrısına eşlik eden soğuk terleme, nefes darlığı, uykudan nefes darlığı ile uyanılması, çabuk yorulma, bilinç bozulması, bayılma, huzursuzluk” şeklinde ifade etti.

Ne sıklıkta tarama yaptırmalı?

Kalp ve damar hastalıklarında erken tanının hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken Uluganyan, “Erkekler 40 yaşından önce 5 yılda bir, 40 yaşından sonra risk faktörü yok ise 2 yılda bir; risk faktörü var ise yılda bir tarama yaptırmalıdır. Kadınlar ise 50 yaşından önce 5 yılda bir; sonrasında risk faktörü yok ise 2 yılda bir veya erken menapoz durumunda 2 yılda bir; risk faktörü var ise yılda bir tarama yaptırmaları gerekir” şeklinde konuştu.