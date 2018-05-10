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10 Mayıs 2018 19:16

Merhum şampiyon güreşçiler anıldı

Türk Güreş Vakfı, eski şampiyon güreşçiler için Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Şampiyonlar Anıt Mezarı’nda anma töreni düzenledi.

Merhum şampiyon güreşçiler anıldı

10 Mayıs 2018 19:16


Anma törenine Vakıf Genel Başkanı Ahmet Ayık, eski bakanlardan Yücel Seçkiner, şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, eski milli güreşçiler ile diğer davetliler katıldı. Anma töreninde okunan hatmi şeriflerin duaları da edildi.


Törende bir konuşma yapan Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık, anıt mezarda yatan şampiyonlara ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Bir Şampiyonlar turnuvası da hedeflediklerini belirten Ayık, “Şampiyonlar turnuvası ödüllü olacak. Hatta Dünya Şampiyonası’ndan bile üstün bir turnuva hedefliyoruz. Bu konuda federasyon da gerekli desteği veriyor” dedi.


Ayık, anıt mezarda yatanların yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Günümüzdeki şampiyonlardan Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’e de burada bulunduğu için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


Eski bakanlardan Yücel Seçkiner de anma töreninde, güreş camiasının kendilerinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirerek tüm şampiyonları rahmetle andıklarını söyledi.




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