Emlak uzmanı Pindoli Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ruhullah Meriç katıldığı bir radyo programında, emlak sektörünü ve gelişmeleri değerlendirdi. Meriç, bazı özel ve kamu bankalarının 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerin aylık faiz oranını yüzde 0,98’e indirmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Meriç, faizlerin düşmesiyle sektörün hareketleneceğini belirterek “Biliyorsunuz bir süredir vatandaşlarımız ve inşaat şirketleri faizlerin düşmemesinden dolayı çok rahatsız ve şikayetçiydi. Faiş faiz artışları nedeniyle; yeni inşa edilmiş konutlar maalesef beklenilen zamanda satılmıyor, projeler inşaat şirketlerinin elinde kalıyor, dolayısıyla bu durumdan inşaat sektörü ekonomik olarak büyük ölçüde olumsuz etkileniyordu. Vatandaşlarımız ise ev sahibi olamıyordu. Bugün konut kredilerinin 0,98’e inmesi ülke ekonomisine büyük bir umut olmuştur. İnşaat sektörü Türk ekonomisin kalbin niteliğinde birkaç sektör grubundan biridir. Bu sektörü küçümsememek gerekiyor, bu sektör Türkiye’de ortalamada 250-300 adet sektör grubunu bünyesinde bulunduran bir sektördür. İnşaat sektörü ekonomik olarak zarar görürse, Türkiye ekonomisinin temeli zarar görür. Faizlerin düşmesiyle inanıyoruz ki piyasalar canlanacak, burada inşaat şirketlerinden beklentimiz, mevcut satıştaki projelerinde kısa bir sürede olsa minik iskontolar yaparak bu ekonomik hareketin enerjisine destek olmalarıdır” şeklinde konuştu.

Arsa yatırımında dikkat edilmesi gerekenler

Emlak uzmanı Meriç, arsa yatırımı yapacak vatandaşları şu ifadelerle uyardı: “Arsa, arazi, tarla günümüzde önemli bir yatırım aracıdır. Arsa yatırım yapacak vatandaşlarımızın önceliği, yatırım yapacağı bölge de kamulaştırma şerhi var mı yok mu bunu netleştirip, ondan sonra oraya yatırım yapmalı, aksi halde zararlı çıkabilir. Hangi bölgede yatırım yapılacaksa vatandaşlarımız o bölgedeki tapu kadastro müdürlüğünden yerin haritadaki durumuna bakabilirler, arsa da kamulaştırma şerhi yoksa, yatırım yapılabilir niteliktedir.”