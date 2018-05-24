Merkez Bankası’ndan bir döviz hamlesi daha geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiğini duyurdu. Merkez Bankası’nın açıklamasına göre

ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır ise 10 milyar dolar olarak belirlendi.

TCMB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."