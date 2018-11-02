Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 26 Ekim ile biten haftada 2 milyar 467 milyon dolar artarak 86 milyar 282 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolar artarak 65 milyar 272 milyon dolardan 67 milyar 606 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri de 26 Ekim haftasında 133 milyon dolar artarak 18 milyar 543 milyon dolardan 18 milyar 676 milyon dolara yükseldi.