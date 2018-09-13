Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 7 Eylül ile biten haftada 96 milyon dolar azalarak 88 milyar 753 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 241 milyon dolar azalarak 70 milyar 414 milyon dolardan 70 milyar 173 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 7 Eylül haftasında 145 milyon dolar artarak 18 milyar 435 milyon dolardan 18 milyar 580 milyon dolara yükseldi.