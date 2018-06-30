Merkezefendi’de geleneksel tıp festivali başladı

Şölen havasında başlayan festivalde AK Parti İstanbul Milletvekilleri Aziz Babuşcu ve Hasan Turan ile birlikte Başkan Aydın binlerce vatandaşa havadan mesir macunu dağıttı. Vatandaşlar atılan mesir macunlarından alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Mesir macununun mucidi ünlü hekim Merkezefendi adına Zeytinburnu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen 19’uncusu Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başladı. Festivalin açılışı AK Parti İstanbul Milletvekilleri Aziz Babuşcu ve Hasan Turan ile birlikte Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın katılımıyla yapıldı. Festivalde ünlü grup İmera ile birlikte protokol üyeleri 41 çeşit baharattan hazırlanan mesir macunlarını vatandaşların üzerine saçtı.

Vatandaşlar mesir macunu kapmak için adeta yarıştı

Vatandaşlar atılan mesir macunlarından alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşların şemsiye açarak mesir macunu yakalamaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu. Çeşitli etkinliklerle dokuz gün devam edecek olan festivalin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı İmera şarkıları ile festivale renk kattı.

“24 Haziran seçimlerinde seçmenin bize vermek istediği mesajı aldık”

Etkinlikte vatandaşlara teşekkür eden AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, “24 Haziran seçim sonuçlarını sayın Cumhurbaşkanımızın tanımladığı şekilde hem teşekkür hem de almamız gereken ders yada seçmenin verdiği mesajı aldık cümlesi içerisinde elbette AK Parti olarak değerlendireceğiz. Özellikle evlerde kadınlarımızın sohbetlerinde, esnafımızla ayaküstü dinlediğimiz ve bir şekilde yansıyan gördüğümüz bu tablonun önümüzdeki süreç içerisinde iyileştirilmesi hataların, eksiklerin, yanlışların giderilmesi ve telafi edilmesi ile inşallah beş yıl sonra huzurunuza geldiğimizde şikayetleri gidermiş, haklı bir şekilde hizmetlerini taktım edebileceğimiz bir zeminde buluşmayı diliyoruz ve temenni ediyoruz. Biz milletimiz ve ülkemizin geleceği adına milletimizle beraber bu yürüyüşü bugüne kadar sürdürdük. Doğrusu milletimize yapmayacağımız şeyi söylemedik söylediğimiz her şeyi de yapmaya çalıştık” dedi.

“Zeytinburnu halkının bize verdiği yetki ve desteklerle yaptık”

Etkinlikten sonra konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise ”Aslında biz burada 478 yıllık geleneği biz burada yaşatmıyoruz o gelenek Manisa’da yaşıyor ama o geleneği başlatan Merkezefendi’dir. Ömrünün son 40 yılını burada geçirmiş. Zeytinburnu Merkezefendi’de geçirmiş. Biz 19 yıldır burada geleneksel tıpla ile modern tıbbı barıştırma üzere bir hareketi başlatmış olduk. Aynı zamanda Manisa’daki o etkinliği burada da gösterme çabası içerisinde oluyoruz. O kadim geleneksel tıp yöntemlerini modern tıp yöntemleriyle barışmasını, geleneksel tıpçıların modern tıpçılarla barışmasını, geçmiş ve bugünün dolayısıyla geleceğin kucaklaşmasını sağlamak üzere bir çalışma başlatmış olduk. Biz de öncelikle Zeytinburnu halkının bize verdiği yetki ve desteklerle yaptık. Daha sonra İstanbul’daki bir çok bilim insanıyla özellikle tıp fakültelerinden hocalarımızla ve onların kurduğu Merkezefendi geleneksel tıp derneğiyle beraber başlattık. Burada geçmişle geleceğin kavuştuğu bir proje ortaya çıkmış oldu. Hem geleneksel tıpla ilgili çalışmalar hem de kültür vadisi içerisinde 2 bin yıllık yaşanmışlığın çalışmaları yapılmış oldu. Halkımıza ve destek olan herkese müteşekkirim teşekkür ederim” diye konuştu.

Öte yandan, İmera’nın açılış konseriyle başlayan festivalde Orhan Hakalmaz, Esat Kabaklı, Bekir Ünlüataer, Zekeriya Ünlü ve Sıra Gecesi Grubu, Burhan Şaban, Göksel Baktagir, Eda Karaytuğ gibi sevilen sanatçılar 9 gün boyunca sahne alacak.