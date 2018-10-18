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Merlin Entertainments'tan enflasyonla mücadeleye destek

Merlin Entertainments, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı dahilinde yıl sonuna kadar fiyat artışı yapmayacağını açıkladı.



İstanbul'daki 3 eğlence merkezine sahip Merlin Entertainments, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına merkezlerinde yapacağı kampanyalar ve yıl sonuna kadar fiyat sabitleme ile katkıda bulunacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada; aileler için Legoland Discovery Centre İstanbul, başta çocuklu aileler olmak üzere her yaştan ziyaretçinin ilgisini çeken Sea Life İstanbul ve Madame Tussauds İstanbul'a giriş biletleri internet üzerinden veya merkezlerin gişelerinden 31 Ekim 2018 tarihine kadar indirimli bilet alınabilecek. Bununla beraber şirket yıl sonuna kadar yapacağı kampanyalar ve fiyat sabitleme ile son zamanlarda etkisini oldukça gösteren enflasyona karşı gönüllülük esasına dayalı destek verecek.



Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan ve özel sektörün de eşlik ettiği programa dair Merlin Entertainments Türkiye Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, "Gönüllülük esasına dayalı bu kampanya kapsamında, Merlin Entertainments'ın İstanbul'da bulunan 3 eğlence merkezini ziyaret eden çocukların ve ailelerinin artan enflasyondan etkilenmeden diledikleri gibi vakit geçirmeleri için yıl sonuna kadar farklı indirimler ve fiyat sabitleme ile destek olacağız" dedi.

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