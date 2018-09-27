Mert Günok: “İyi performans gösterdiğim taktirde Milli Takım'a seçileceğimi düşünüyorum”

Medipol Başakşehir'in başarılı file bekçisi Mert Günok, iyi performans gösterdiği takdirde yeniden A Milli Futbol Takımı'na seçileceğini düşündüğünü söyledi. Günok, ayrıca Türkiye'de kaleci yok söylemlerinin gelişi güzel söylendiğini belirtti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de başarılı file bekçisi Mert Günok, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalara bulundu. Ligde sezon sonu itibariyle olmak istedikleri yerde olduklarını söyleyen Günok, “Şimdi önümüzde Malatyaspor maçı var pazartesi günü oynayacağımız. Onlar da ligin en az gol yiyen takımlarından biri biz de. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Yenip yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Bu bir takım oyunu sonuçta”

Bu seneki performansını da değerlendiren başarılı kaleci, “Bu bir takım oyunu sonuçta. Takım olarak defans ve hücum yapıyoruz. Gol atanlar daha çok ön plana çıkıyor futbolda ama takım savunması adına iyi şeyler yaptığımız için bu sene az gol yiyerek lige başladık ve bunun sene sonuna kadar sürmesi için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“İyi performans gösterdiğim taktirde Milli Takım'a seçileceğimi düşünüyorum”

A Milli Futbol Takımı konusunda da konuşan Günok, “Daha öncede oynadığım dönemlerde milli takıma seçildim sürekli. Şimdi sürekli oynadığım bir dönemdeyim. İyi performans gösterdiğim taktirde yeniden seçileceğimi düşünüyorum. Tabii ki taktir hocalarımızın” dedi.

“Türkiye'de kaleci yok kelimesinin gelişi güzel söylenmiş olduğunu düşünüyorum”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, “Türkiye'de kaleci yok” sözünün hatırlatılması üzerine başarılı eldiven, “Bu konu hakkında daha önce de görüş belirtmiştim. Türkiye'de kaleci yok kelimesinin gelişi güzel söylenmiş olduğunu düşünüyorum. Manasının gerçek anlamda olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de tabii çok değerli kaleciler var. Arkadaşlarımıza da kendimize de Türkiye'de kaleci yok dersem saygısızlık etmiş olurum. Bunun neticesinde de çok iyi netice sergileyen arkadaşlarımız vardı bu sene. Bütün çamları ben de takip ediyorum 90 dakika. Kim hak ediyorsa onun çağırılacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“EURO 2024 için en güçlü adayın biziz”

Türkiye'nin de aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında da konuşan Mert Günok, “Ben de konuyu yakından takip ediyorum. Bence EURO 2024 için en güçlü adayın bizim olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle futbolumuza ve statlarımıza yapılan yatırımlar bu konuda çok önemli. Ben gülen tarafın biz olacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.