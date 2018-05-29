Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 11:29

Mesajlaşma uygulaması BiP’in web sürümü çıktı

Türk mühendisler tarafından geliştirilen iletişim platformu BiP’in web sürümü çıktı.

Mesajlaşma uygulaması BiP’in web sürümü çıktı

29 Mayıs 2018 11:29

Yerli ve milli teknolojiyle kullanıma sunulan BiP’le cepte başlayan sohbet artık bilgisayardan devam edebilecek.



Anlık mesajlaşma uygulaması olarak dikkat çeken BiP, inovatif özelliklerine uzun süredir beklenen web kullanımını da ekledi. BiP kullanıcıları bilgisayar başındayken veya telefonları kapalı olduğunda dahi internet tarayıcıları üzerinden kesintisiz olarak sohbetlerine devam edebilecek; dosya, fotoğraf ve video gönderebilecek.



“Kişisel veri güvenliği ön planda”


BİP’in web sürümü hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Uzun zamandır dile getirdiğimiz ‘Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın’ vizyonumuzdan hareketle geliştirdiğimiz yerli ve milli iletişim ve yaşam platformumuz BiP’in gelişiminde önemli bir adım daha attık. Artık bilgisayarlarda internet tarayıcıları üzerinden de mesajlaşma hizmeti sunan BiP sayesinde, kişisel veri güvenliğinin en yüksek olduğu dijital bir platformda; yazışmak ve dosya transferi yapmak daha hızlı ve kolay hale geldi” dedi.



Yeni özellikler de yolda


Kullanıcılar, bipweb.com adresine giderek QR kodlarını okutup mesajlaşabilecek. BiP’in yeni özellikleri önümüzdeki günlerde web versiyonuna da eklenecek. Kullanıcılar ilgi alanlarına dair son gelişmeleri takip etmek için telefonlarından kullandıkları ‘keşfet’ servislerine yakında erişilebilecek. Yine kullanıcılar yakın zamanda aynen telefonlarında olduğu gibi internet tarayıcısı üzerinden sesli/görüntülü arama yapabilecekler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç