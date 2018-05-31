MESAM Genel Kurulu’nda gerginlik

Yaşanan gerginliğin artması üzerine mevcut MESAM yöneticileri ve 350 üye genel kurulu terk etti.

Cevahir Otel’de düzenlenen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Genel Kurulu yine gerginliklere sahne oldu. MESAM Haysiyet Kurulu tarafından ihraç edilen Arif Sağ ve 11 kişinin bugün oluşturulan Divan Kurulu tarafından üyeliğe geri getirilmesi üzerine genel kurul karıştı. Bu karara tepki gösteren mevcut MESAM Yönetimi salonu terk etti.

MESAM Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yapan Recep Ergül, ’’Haysiyet Kurulu iş ve işlemlerde mevzuata aykırılık, görevi kötüye kullanmak şeklinde bir takım bulgular buldu. Buna bağlı olarak Arif Sağ ve 11 kişi Haysiyet Kurulu tarafından ihraç edildiler. Bu karar yargıya açıktır. Arkadaşlar yargıya başvurarak, ihtiyatı tedbir kararı alması mümkündür. Ancak Genel Kurul, Haysiyet Kurulunun kararlarını iptal edemez. Kırk oy farkla gücü eline geçiren burada her türlü hukuksuzluğu yapıyor. Bakanlık inceleme raporlarında 116 sahte üyede tespit edildi. Bu sahte üyeleri içeri alarak oy kullandırıyorlar’’ ifadelerini kullanarak hukuksuzluk yaşandığını belirtti.

Hukuka uygun her kararı destekleyeceklerini vurgulayan Ergül, "Bizde bu duruma tepki göstermek adına yaklaşık 350 kişi olarak bu genel kurulu terk ettik. Konuyu yargıya taşıyacağız. Bu hukuksuzluğu yapanların yanına bırakmayacağız. Hukuka uygun önerge verilmesi halinde alınan her karara saygı duyarız. Ancak Divan Kurulunun ihraç edilen üyeleri geri alamaz’’ diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Genel Kurulun kafasına göre hareket ettiğini belirten Fuat Güner,’’ Bizim gibi sanatla uğraşan insanların hukukun önemini, değerini bilmesi gerekir. Hukuk diyor ki; Siz Genel Kurula hukuka aykırı bir şeyi oylatarak onu geri alamazsınız. Hukuk çiğnenerek bu yapılıyor. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Herkes kafasına göre hareket ediyor ancak bir prosedür var. Biz bunlara aykırı olarak kafamıza göre hareket edemeyiz’’ şeklinde konuştu.