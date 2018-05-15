MESAM’dan atanan geçici yönetime ilişkin basın açıklaması

Açıklama metnini okuyan MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ergül, ”Bakanlık, MESAM’ın kurumsal olarak daha fazla zarar görmemesi için mevcut yönetimi görevden alarak yerine geçici bir yönetim atadı. Maalesef basınımızın bir kısmının bunu kayyum olarak duyurması çeşitli tepkileri de doğurdu. Süreci, işin içinde sanki siyasi bir sıkıntı varmış gibi yada Orhan Gencebay, Arif Sağ kavgasıymış gibi yansıttılar. Üzülerek duyduk ki Arif hocamızda bir takım açıklamalarla üyeleri vazgeçirme yoluna gitmiştir” dedi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 5 Mart Pazartesi günü devlet tarafından değişen yönetim ve basında çıkan haberlerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. MESAM merkezinde yapılan basın açıklamasına Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sabah, Fuat Güner ve Vedat Çetinkaya gibi isimler de katıldı. Açıklama metnini okuyan MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ergül, Kayyum atanmadığını ve Orhan Gencebay ve Arif Sağ arasında bir kavga olmadığını söyledi.

Açıklama metnini okuyan MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ergül, “Yüzlerce MESAM üyesinin şikayeti ve yönetim kurulu üyesi 5 kişinin şikayeti üzerine inceleme başlatan bakanlık, müfettişlerin ön inceleme raporuna bağlı olarak 5 Mart 2018 tarihinde MESAM’ın kurumsal olarak daha fazla zarar görmemesi için mevcut yönetimi görevden alarak yerine geçici bir yönetim atadı. Bu geçici yönetimi de akademisyenlerden değil, kurumu tanıyan kurumun kendi üyelerinden olmasını arzu etti. Bundan büyük memnuniyet duyduk. Geçici yönetimin en geç 3 ay içerisinde kurumu olağan üstü genel kurula götüreceğini belirtmesine rağmen maalesef basınımızın bir kısmının bunu kayyum olarak duyurması çeşitli tepkileri de doğurdu. Tepki gösterenlerin neredeyse tamamı MESAM’ın üyesi değil MESAM’ı tanımıyorlar. Süreci, işin içinde sanki siyasi bir sıkıntı varmış gibi ya da Orhan Gencebay, Arif Sağ kavgasıymış gibi yansıttılar. Bu da kesinlikle doğru değil. Bunu MESAM olarak reddediyoruz. MESAM’a da MESAM yönetimine de yapılmış haksızlık olarak düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Arif hocamız da üyeleri vazgeçirme yoluna gitmiştir”

Arif Sağ’ın da bakanlık tarafından atanan üyeleri tehdit ettiğini söyleyen MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Ergül, “Göreve getirildiğimiz andan itibaren çok saldırının hedefi olduk. Yavuz Bingöl ve Selahattin Akarsu arkadaşlarımız baskılara dayanamayıp istifa ettiler. Sosyal medya ve bazı köşeye yazılarında yapılan algı operasyonunda raporlar gelinceye kadar susmayı tercih ettik. Yönetim kuruluna atanmış arkadaşlarımız yönetimden alınmış yönetim kurulu veya onların yönlendirdikleri kişiler tarafından tehdit edilerek istifaya zorlandılar. Örneğin Vedat Çetin Kaya ağabeyimiz Türk Sanat Müziğinin duayen bir ismi. Bir başka üyemiz tarafından tehdit edilerek ’derhal oradan istifa et Arif hoca çok güçlü bir şekilde geliyor, bunu senin yanına bırakmaz sana düşmanlık besler. Senin için hiç iyi olmaz’ tehditlerinde bulundu. Vedat bey tarafından cevabı verilerek telefon kapatıldı. Görevden alınmış bir diğer yönetim kurulu üyesi bakanlık tarafından atanmış yedek yönetim kurulu üyesi Celal Yarıcı’yı arayarak ’sen nasıl bir Kürtsün ki bunlarla hareket ediyorsun bakanlığın verdiği görevi kabul ediyorsun’ şeklinde tehdit vari bir söylemde bulundu. Üzülerek duyduk ki Arif hocamızda buna müdahil olmuş oda benzer bir takım açıklamalarla üyeleri vazgeçirme yoluna gitmiştir. Bunlar doğru şeyler değil. Arkadaşlar meslek birliğimizde din, dil, ırk, siyaset ayrımı yapılamaz” ifadelerini kullandı.

“O haberleri yapanların bir özür dilemesi gerekir”

Gazetelerde Arif Sağ ile ilgili yapılan haberlere değinen MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Ergül, “Göreve geldiğimiz günden sürekli kişilik haklarımıza saldıran yalan ve iftira dolu haberi yapan iki gazetede Arif Sağ ekibine kıyım. Böyle bir şey yok. O haberleri yapanların bir özür dilemesi gerekir. Dün yönetim kurulu toplantısına geldi. Kıyım dedikleri kişileri berat etti. Haysiyet kuruluna getirilecek kişileri biz belirleyemeyiz. Bakanlığın inceleme raporları var bu raporlara bağlı olarak bir işlem tesis edilecektir. Biz nasıl bir karar vereceklerini bilmiyoruz” dedi.

“Burada görevi kötüye kullanma oluşmuştur, suistimal olmuştur”

Başkan olarak atandıktan sonra sosyal medyada tacize uğradığını söyleyen MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sabah, “Ben buraya yönetim kurulu başkanı olarak atandıktan sonra sosyal medyada ve karşı gruptan müthiş bir tacize uğradım sustum. Biz bu görevi kabul etmeseydik bu sektörle hiç ilgisi olmayan üniversiteden 3,4 tane üniversite hocası atanacaktı. Devletten gelen görev reddedilemezdi ben bunu gururla kabul ettim. Burada görevi kötüye kullanma oluşmuştur, suistimal olmuştur. Bunun sonucunda bu olaylar buraya kadar gelmiştir ve biz buraya geçici yönetim olarak atanmışızdır. Bunun haricinde söylenecek bir şey yoktur” diye konuştu.