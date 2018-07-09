MESDEF Adnan Yılmaz başkanlığında yola devam edecek

Mesudiye Dernekler Federasyonu’nun (MESDEF) olağan genel kurulu sonucunda başkan seçilen Adnan Yılmaz ile çalışmalarına devam edecek. Uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında bir çok tecrübeye sahip olan Av. Özlem Öztekin Vural’ın başkanlığını yaptığı Mesudiye Dernekler Federasyonunda bu kez bayrak değişimi oldu. Bir çok Sivil Toplum Kuruluşlarında görev almış ve tecrübe kazanmış olan Adnan Yılmaz yapılan olağan kongrede başkan seçildi.

“İnşallah çok güzel çalışmalara birlikte imza atacağız”

Kongrede iş ve siyaset dünyasından bir çok isim bir araya geldi. Teşekkür konuşması MESDEF Başkanı Adnan Yılmaz, “Uzaktan yakından gelerek bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli katılımcılara teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Sivil Toplum Kuruluşları ülkemizde çok önem taşımaktadır. Bizim yapmış olduğumuz kültürel ve sosyal çalışmalar toplum geneline yayıldığında bir milli ruhu ortaya koymaktadır” dedi.

“Milli ruha sahip çıkmak zorundayız”

Yılmaz, “Ecdadımızdan Çanakkale, Kurtuluş savaşı ve yakın zamanda hepimizin şahit olduğu 15 Temmuz’da bu milli ruh miras olarak kalmıştır. Bizlerde her zaman bu mirasa sahip çıkmak zorundayız. Bu zamana kadar çok güzel başarılı çalışmalar sergileyen MESDEF de bu görev yapan değerli başkanım Av. Özlem Özketin Vural başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. inşallah hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağız” ifadelerinde bulundu.