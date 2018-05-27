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27 Mayıs 2018 13:59

Messi Avrupa’da zirvede

Barcelona’nın golcü futbolcusu Lionel Messi, Avrupa’nın en iyi 5 liginde attığı gollerle zirveye oturdu.

Messi Avrupa’da zirvede

27 Mayıs 2018 13:59


Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Avrupa’nın en iyi 5 ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve İtalya Seri A’daki rakiplerini geride bırakarak attığı gollerle en skorer isim olarak zirvede yer aldı. Bu sezon Barcelona formasıyla 45 gol atan Arjantinli futbolcuyu Liverpool ile iyi bir çıkış yakalayan 44 gollü Mohamed Salah ve Real Madrid’in başarılı oyuncusu Cristiano Ronaldo takip etti.


Avrupa’nın en iyi 5 liginde oluşan gol krallıkları şöyle:


Lionel Messi: 45 gol


Mohamed Salah: 44 gol


Cristiano Ronaldo: 44 gol


Robert Lewandowski: 41 gol


Harry Kane: 41 gol


Ciro Immobile: 41 gol


Edinson Cavani: 40 gol


Luis Suarez: 31 gol


Pier Aubameyang: 31 gol


Sergio Agüero: 30 gol




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