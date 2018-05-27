Messi Avrupa’da zirvede

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Avrupa’nın en iyi 5 ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve İtalya Seri A’daki rakiplerini geride bırakarak attığı gollerle en skorer isim olarak zirvede yer aldı. Bu sezon Barcelona formasıyla 45 gol atan Arjantinli futbolcuyu Liverpool ile iyi bir çıkış yakalayan 44 gollü Mohamed Salah ve Real Madrid’in başarılı oyuncusu Cristiano Ronaldo takip etti.
Avrupa’nın en iyi 5 liginde oluşan gol krallıkları şöyle:
Lionel Messi: 45 gol
Mohamed Salah: 44 gol
Cristiano Ronaldo: 44 gol
Robert Lewandowski: 41 gol
Harry Kane: 41 gol
Ciro Immobile: 41 gol
Edinson Cavani: 40 gol
Luis Suarez: 31 gol
Pier Aubameyang: 31 gol
Sergio Agüero: 30 gol