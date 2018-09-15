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Mesut Özil 200. resmi maçında gol attı

Arsenal, Premier Lig’in 5.

Arsenal, Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United 2-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar ile 200. resmi maçına çıkan Mesut Özil bir de gol kaydetti.


Premier Lig'e Manchester City ve Chelsea yenilgileriyle ile başlayan Arsenal, daha sonra West Ham United ve Cardiff City galibiyetleri rahatlamıştı. Üst sıralara tırmanmaya başlayan Arsenal, ligin 5. haftasında Sports Direct Arena'da Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Arsenal 49. dakikada Granit Xhaka ile 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, 58. dakikada Mesut Özil'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Arsenal 2-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.


Newcastle United karşısında Arsenal ile 200. resmi maçına çıkan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kendi için önemli günde fileleri havalandırmayı başardı.


Arsenal bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, Newcastle ise 1 puanda kaldı.

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