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24 Temmuz 2018 17:02

Mesut Özil, istatistiklerde zirvede

Almanya’da ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı adına istatistiklerde zirvede yer aldı.

Mesut Özil, istatistiklerde zirvede

24 Temmuz 2018 17:02


Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraf sonrası kendisine yapılan ırkçı söylemlerin ardından Alman Milli Takımı’nı bırakma kararı almıştı. Bu kararın ardından birçok isim Özil’e destek verirken, bir kesim ise başarılı futbolcuyu kötü futbol oynamakla suçlamıştı. 29 yaşındaki oyuncu, 2010’dan bu yana Dünya Kupaları’nda gösterdiği performanslarla takımının en yüksek istatistikli oyuncusu oldu. Özil, 2010 Dünya Kupası’ndan bugüne kadar oynadığı müsabakalarda Almanya Milli Takımı ile en fazla maça çıkan (16 maç), şut pası atan (48 pas), isabetli orta yapan (16 orta), hücum bölgesine isabetli pas atan (382 pas) ve başarılı çalım atan (21 çalım) oyuncu oldu. Mesut Özil yaptığı bu istatistiklerle Almanya’nın başarısında büyük rol oynarken, gösterdiği performansla da söz konusu dönemlerde Almanların en sevdiği oyuncu olarak ön plana çıkmıştı..




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