Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 14:38

Mesut Özil: "Sözleşme yenilemem için Wenger’in takımdaki geleceği netleşmeli"

Mesut Özil:

09 Ocak 2017 14:38

Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, "Beni Arsenal’e transfer eden ve bana güvenen Wenger’dir. Sözleşme yenilemem için takımın gelecekteki teknik direktörünün kim olacağı netlik kazanmalı" dedi.
Mesut Özil, Alman Kicker dergisine Premier Lig ekibi Arsenal’de kalıp kalmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. İngiliz ekibi ile sözleşme yenileyip yenilememesinin parayla ilgili olmadığını belirten yıldız futbolcu, "Kulüp, bu takımda oynamamın nedeninin Arsene Wenger olduğunu biliyor. Beni Arsenal’e transfer eden ve bana güvenen Wenger’dir. Sözleşme yenilemem için takımın gelecekteki teknik direktörünün kim olacağı netlik kazanmalı. Wenger’in takımdaki geleceğinin netleşmesi gerek" diye konuştu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wenger yönetimindeki Arsenal Premier Lig’de 20 haftada 41 puanla 5. sırada yer alıyor. Mesut Özil’in Arsenal ile olan sözleşmesi ise önümüzdeki sezon sonunda bitiyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç