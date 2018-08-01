Mete Gazoz, Avrupa rekoru kırdı

Türkiye Okçulu Federasyon’unun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen mücadelelerde erkekler klasik yay kategorisinde yarışan Mete Gazoz, yaptığı atışlar sonucunda sıralamada zirvede yer aldı.

Türk sporunun yükselen değeri Mete, 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan topladı ve gençler Avrupa rekorunu kırmayı başardı.

Gösterdiği başarılarla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan 19 yaşındaki milli sporcu, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında da zirvede yer alıp, altın madalyanın sahibi olmuştu.