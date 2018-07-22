Mete Gazoz’dan altın madalya

Ayak yarışmalarında mücadele eden Milli Okçu Met Gazoz, altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kupası 4. Ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, finalde dünyanın 6 numarası olan Güney Kore’li Lee Woo Seok ile karşı karşıya geldi. Dünya klasmanında 32. sıradaki Mete Gazoz, Güney Kore’li rakibini 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye takım yarışlarında da 2 bronz madalya kazandı. Mete Gazoz-Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan klasik yay ekibi ve Yeşim Bostan-Gizem Elmaağaçlı-Ayşe Bera Süzer’den oluşan makaralı yay kadın takımı bronz madalya kazandı.