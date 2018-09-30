Mete ve Yasemin'den Dünya Kupası'nda gümüş madalya

Dünya Kupası Finallerinde Klasik Yay Karışık Takımlar, Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Güney Kore'li rakiplerine 5-1 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Samsun Batı Park'ta düzenlenen 2018 Okçuluk Dünya Kupası Finallerinde Klasik Yay Karışık Takımlar kategorisinden Güney Kore ile finalde karşılaşan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz 5-1 biten mücadele sonucunda gümüş madalya kazandı.