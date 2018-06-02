Savunma sanayindeki başarının nedeninin Türkiye’nin 4 misli büyümesi olduğunu söyleyen Yarar, "Bu ülkeyi büyütmek istiyorsanız güçlü orduya sahip olmak istiyorsanız yapacağınız şeylerden biri güçlü bir Türkiye’niz olması lazım. Güçlü ordu güçlü Türkiye yapmaz ama güçlü Türkiye güçlü ordu yapar" dedi.

Bağcılar Belediyesi geleneksel hale getirdiği Gönül Sofraları’nı dün akşam Merkez Mahallesi ve Çınar Mahallesi’nde kurdu. Merkez Mahallesi Aile Parkı ve Çınar Mahallesi Çınar Camii bahçesinde kurulan masalar iftara saatler kala doldu. Aynı masayı paylaşan ancak birbirini tanımayan ilçe sakinleri birbiriyle tanışıp kaynaştı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de iftar programında Bağcılarlı hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Çağırıcı ve Öztürk mahallelilerin yanına gidip onlarla sohbet etti ve fotoğraflar çekildi.

"Gönül sofralarımızın amacına ulaştığını görüyoruz"

Sokak iftarlarına gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyleyen Başkan Çağırıcı, "Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızı aynı masa etrafında görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Görüyoruz ki gönül sofralarımız amacına ulaşarak milletimizin birliğini sağlıyor. Siz aynı sofrayı paylaştıkça hiçbir düşman bizi bölemeyecektir. Allah bizi birbirimizden ayırmasın" dedi.

Ezanın okunmasının ardından yapılan duayla mahalle sakinleri hep beraber oruçlarını açtı. İftarlarını yapan ilçe sakinleri Ramazan etkinliklerine katılmak için yanlarına çocuklarını alıp Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’na gitti. Çocuklar için düzenlenen tiyatro gösterisi ve yarışmaların ardından güvenlik uzmanı Mete Yarar sahneye çıktı.

"Projeleri bitirmemizin nedeni Türkiye’nin 4 misli büyümesidir"

Sohbet havasında geçen programda Yarar, "yerli ve milli savunma sanayi" konusunda merak edilenleri anlattı. Türkiye’nin geliştikçe savunma sanayinin de güçlendiğini söyleyen Yarar, "Bu ülkenin kaynakları arttıkça savunma sanayine ayrılan para da artıyor. Bugünlerde bu kadar projeyi bitirmemizin sebebi Türkiye’nin yaklaşık 4 misli büyümesidir. Geçen sene savunma sanayine ayrılan paranın miktarı 18 milyar dolar. Bu parayı ayırabilmen için Türkiye’nin 800 milyar dolar civarında büyüklüğü yani cirosu olması lazım. Türkiye büyüdüğü için bu kadar işi başarabiliyor. Bir kez daha söylüyorum yerli ve milli olmak isteyebilirsiniz ama o günkü şartlarınız size ne kadar verirse o kadar yaparsınız. Bu ülkeyi büyütmek istiyorsanız ve güçlü orduya sahip olmak istiyorsanız yapacağınız şeylerden biri güçlü bir Türkiye’niz olması. Güçlü ordu güçlü Türkiye yapmaz ama güçlü Türkiye güçlü ordu yapar" dedi.

Yarar soru-cevap şeklinde devam eden söyleşisini şu sözlerle bitirdi:

"Yerli ve milli adamlara ihtiyacımız var. Bu ülkede yerli ve milli olan herkese bedel ödettiler. Türkiye’nin dışarıya hayır diyebilecek yeterlilikte ve dik duracak adamlara ihtiyacı var. Savunma sanayini ancak böyle kurabiliriz."