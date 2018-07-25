Metin Cantimur fikir ve düşüncelerini, gençlerle paylaşacak

Reklamafobia Film ve Reklam Yapım şirketi Youtube üzerinden yeni bir program ile izleyiciyle buluşuyor. Hayat Okulu isimli programın sunuculuğunu ise Recep İvedik, Kağıt, Dicle, Bir Kulum İşte gibi filmlerde rol alan ve başta İbrahim Tatlıses olmak üzere bir çok ünlü sanatçı ile yıllarca çalışmalar yapan Metin Cantimur oldu.

Recep İvedik filminde modaya yön veren duayen Metin abi, youtube kanalı üzerinden de hayat dersleri verecek. Fikir ve düşüncelerini sosyal medyadan, gençler ile paylaşacak.

68 yaşından sonra internet fenomeni oldu

İki genç reklamcının program fikri, yapımcı Evren Yurttaş tarafından kabul gördü ve Metin Cantimur 68 yaşından sonra internet fenomeni haline geldi. Programın metin yazarlığını Serkan Ünal, çekimlerini ise genç görüntü yönetmeni Kadir Yücel yapıyor.

Metin Cantimur, program gereği yaptığı başarısız filmler sonucu iflas etmiş bir yapımcıyı canlandırıyor. Cantimur kendine has üslubu, özgün tarzı ile hayatta karşımıza çıkan aksilikleri ve izleyicilerden gelen soruları tüm samimiyeti ile cevaplıyor. Haftalık olarak yayınlanacak olan program Youtube kanalından takip edilebilecek.