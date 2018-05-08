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08 Mayıs 2018 10:04

Metin Hara çocuk istismarıyla mücadele için Ataşehir’de

Ataşehir’de çocuk istismarı vakalarına dikkat çekmek ve mücadele etmek için gerçekleştirilen "Önce Çocuk " projesine destek için Metin Hara bir söyleşi düzenleyecek.

Metin Hara çocuk istismarıyla mücadele için Ataşehir’de

08 Mayıs 2018 10:04


Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’un başlattığı iyilik hareketi kapsamında geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan "Önce Çocuk" projesi için 9 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00’da Metin Hara sahnede olacak. Son yıllarda sayıları hızla artan çocuk istismarı vakalarına dikkat çekmek için UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği işbirliği ile gerçekleşen Önce Çocuk projesinin son destekçisi Metin Hara oldu.


Dünyanın dört bir yanında aldığı eğitimlerle birçok enerji tekniğinin bilgisini modern tıp bilgisiyle sentezleyerek etkin bir tedavi ekolü benimseyen Metin Hara, sevginin ve düşünce gücünün neler yapabileceğini yeme,içme ve eğlence merkezinde "Önce Çocuk" projesi kapsamında düzenleyeceği bir söyleşi ile dinleyiciler ile buluşturacak. Bugüne kadar birçok iyilik hareketinde de yer almış ve bu konuda kitaplar yazmış olan Metin Hara dinleyiciler için imza töreni de gerçekleştirecek. Önce Çocuk Sergi alanında gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.




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