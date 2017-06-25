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25 Haziran 2017 12:53

Metin Şahin, Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanlığı’na seçildi

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç.

Metin Şahin, Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanlığı’na seçildi

25 Haziran 2017 12:53

Dr. Metin Şahin, Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) Yönetim Kurulu Üyeliği’nin ardından Avrupa Tekvando Birliği (ETU) Asbaşkanlığı’na seçildi.


Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen WTF Genel Kurulu’nun ardından ETU Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Türkiye, ETU Yönetim Kurulu’nda 3 kişiyle temsil edilme başarısını gösterdi. Sakis Pragalos’un yeniden başkanlığa seçildiği ETU’da Dr. Metin Şahin, bir kez daha asbaşkanlık görevine getirildi. Federasyon Asbaşkanı Dr. Oktay Duymaz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya da ETU Yönetim Kurulu Üyesi olma başarısını gösterdi.



Başkan Şahin: "Avrupa tekvandosu bize güveniyor"


Dr. Metin Şahin, ETU Genel Kurulu’nun Türkiye’nin tekvandodaki gücünü bir kez daha gösterdiğini söyledi. Başkan Şahin, “Türkiye, her zaman lokomotif bir ülke olmuştur. Bunun bir örneğini de ETU Genel Kurulu’nda gördük. ETU’da yeni dönemde 3 kişiyle birden ülkemizi temsil edeceğiz. Yönetimdeki gücümüz her sene daha da artıyor. Avrupa tekvandosu bize güveniyor ve bizimle işbirliği yapmak istiyor. Tekvando ile ilgili çalışmalar ve başarılarımız nedeniyle Avrupa’nın lider ülkelerinden birisi olarak görülüyoruz. Yeni dönemde de Avrupa tekvandosunu daha ileriye taşımak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.




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