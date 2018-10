Metin Şentürk New York'a gitti

Dünya Engelliler Birliği Başkanı ve sanatçı Metin Şentürk, Birleşmiş Milletler(BM) tarafından ilan edilen 31 Ekim Dünya Şehirler Günü etkinliğine katılmak için New York'a gitti. Bugün açılışı yapılacak yeni havalimanının hayırlı olması temennisinde bulunan Şentürk, "Yeni Havalimanı Türkiye'nin büyük bir eseridir" dedi.

Başkanlığını yaptığı Dünya Engelliler Vakfını, Birleşmiş Milletler(BM) tarafından ilan edilen 31 Ekim Dünya Şehirler Günü etkinliğinde temsil edecek olan Metin Şentürk, bu sabah Türk Hava Yollarının tarifeli seferi ile New York'a gitti. Burada Türkiye'deki şehirlerin erişilebilirlik çalışmalarını dünyaya anlatacak.

New York'a gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Şentürk,” Amerika'ya New York'a gidiyoruz. Birleşmiş Milletler 'de 31 Ekim Dünya Şehirler Günüdür. Bizde başkanlığını yaptığım hem Dünya Engelliler Vakfı hem de Dünya Engelliler birliğini temsilen bir etkinlik düzenledik. Hem Türkiye'den çok değerli yerel yönetim temsilcileri, hem Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya Başbakanının eşe, Brooklyn Belediye Başkanı gibi dünya engelliler birliğine üye olan birçok kuruluşun katıldığı “ Erişilebilir Şehirler” konusunda bir etkinlik yapıyoruz. Anlatmak istediğimiz şey baştan beri hem ülkemizde hem mahallemizde şehirlerimizde dünya tek tip insana göre değil, her tip insana göre tasarlansın. İnsanlar her ne konuda mağdur olurlarsa olsunlar ama mutlu yaşasınlar. Sinemasına tiyatrosuna gitsinler. Sokaklarında caddelerinde gezsinler. Alış veriş merkezlerine gitsinler. Kısacası hayatın bir ucundan tutsunlar diye, ta buralardan oralara gidip anlatıyoruz. Dünyanın birçok yerinde bazı şeyler atlanıyor. Türkiye'de de tabii ki. Gündemi görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bazen bu durumlar lüks kalabiliyor. Ama birileri bu konuları öne çıkarmaya çalışınca faydası da oluyor. Bende o birilerinden biriyim. Dolayısı ile ülkemizi bu konuda yermek gerekmez veya geride olduğumuzu da düşünmemiz gerekmez. Ancak dedim ya birileri bunu temsil etmeli birileri bunu biraz haykırmalı, birileri de peşinden koşarsa, birazda bizler destek görürsek, herhalde nasıl ülkemizde anlatıyorsak, gördüğünüz gibi on on iki bin kilometre uzağa gidip anlatıyoruz. Daha da çok anlatacağız. Yeter ki Allah bize bu gücü kuvveti versin. Sizlerde arkamızda olun yeter" dedi.

Cumhuriyet Bayramı Türk Ulusuna Mübarek olsun

Konuşmasında bu gün tüm yurtta kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tüm Türk Ulusuna mübarek olması dileğini söyleyen Şentürk,” Öncelikle 95 yıl önce bu Cumhuriyeti bize armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıp, bu Cumhuriyet Bayramını tüm Türk ulusuna mübarek olmasını, kutlu olmasını ve her şeyin üstündü en güzel şekilde tek dalımız tek dayanağımız olduğunu bilen bir nesille devam etmesini diliyorum. Bu bizim için en önemli en kutsal davadır” dedi.

Yeni Havalimanı Türkiye'nin büyük bir eseridir

Bugün açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nın insanları bir birine kavuşturacağını söyleyen Şentürk, ”Bir kere bu Türkiye'nin en büyük eseridir. Büyük bir eseri. Dünya çapında bir eseridir. İki yüz milyon yolcuyu düşünün her biri bir kişiye kavuşuyorsa bu dört yüz milyon eder. Kaldı ki hepimizin birden fazla kavuştuğu insan da çok. O yüzden bu güzel bu kutlu bu mutlu projenin herkese, dünya çapında herkese uğur getirmesini bir çok seveni bir birine kavuşturmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi de kutluyorum. Tebrik ediyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere “ diye konuştu.