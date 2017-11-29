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29 Kasım 2017 15:48

Metrobüs durağında 1 lira isteyen genci ateşe verdi

İstanbul’da bir kişi, metrobüs durağında vatandaşlardan 1 lira isteyen tinerciyi dövüp ateşe verdi.

Metrobüs durağında 1 lira isteyen genci ateşe verdi

29 Kasım 2017 15:48


Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşlarındaki tinerci sabah saatlerinde metrobüs durağında yolcularından 1 lira istedi. Bazı vatandaşlar tinerciye para verirken, durakta bekleyen F.G. isimli şahıs tinerciyi tekme tokat dövüp ateşe verdi. F.G.’nin şahsın üzerinde bulunan tineri tutuşturmasıyla şahıs birden alevler içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar alevler içerisinde feryat eden tinercinin üzerindeki ateşi söndürmeye çalışırken, olayın ardından şahsı yakan F.G. gözaltına alındı.




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