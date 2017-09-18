Metrobüs durağında insan seli

Yenibosna’da vatandaşlar metobüs durağına ulaşabilmek için dakikalarca kuyrukta bekledi.

2017- 2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sabah saatlerinde tekrar trafiğe çıktı. Servis araçlarının yollara çıkmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. Sabah trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar da metrobüslere akın etti. Vatandaşların akın etmesiyle Yenibosna metrobüs durağında uzun kuyruklar oluştu. Oluşan uzun kuyruk nedeniyle Metrobüs durağı üzeri tamamen dolarken vatandaşlar durağa ulaşabilmek için dakikalarca beklemek durumunda kaldı.