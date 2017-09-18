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18 Eylül 2017 08:47

Metrobüs durağında insan seli

2017-2018 eğitim öğretim yılının sabah saatlerinde başlamasıyla birlikte trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar metrobüse akın etmesiyle duraklarda uzun kuyruklar oluştu.

Metrobüs durağında insan seli

18 Eylül 2017 08:47

Yenibosna’da vatandaşlar metobüs durağına ulaşabilmek için dakikalarca kuyrukta bekledi.


2017- 2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sabah saatlerinde tekrar trafiğe çıktı. Servis araçlarının yollara çıkmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. Sabah trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar da metrobüslere akın etti. Vatandaşların akın etmesiyle Yenibosna metrobüs durağında uzun kuyruklar oluştu. Oluşan uzun kuyruk nedeniyle Metrobüs durağı üzeri tamamen dolarken vatandaşlar durağa ulaşabilmek için dakikalarca beklemek durumunda kaldı.




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