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18 Eylül 2017 08:08

Metrobüs duraklarında okul yoğunluğu erken saatlerde başladı

2017-2018 Eğitim Öğretim yılının bugün başlamasıyla birlikte, okul yoğunluğuna kalmak istemeyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde metrobüs duraklarını doldurdu.

Metrobüs duraklarında okul yoğunluğu erken saatlerde başladı

18 Eylül 2017 08:08

Metrobüslerde aktarma merkezi olarak bilinen Avcılar’da araçların kapı önlerinde uzun kuyruklar oluştu.


İstanbulların en çok kullandığı toplu taşıma aracı Metrobüs de hem pazartesi hem de okul dönemi yoğunluğundan nasibini aldı. Öğrenciler ve eğitimcilerin oluşturacağı yoğunluğa kalmak istemeyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde metrobüs duraklarını doldurdu.


Aktarma merkezi olarak biline ve sıklıkla boş metrobüslerin kalktığı Avcılar Merkez durağında araç kapılarının denk geldiği yerlerde bir hayli uzun kuyruklar oluştu. Durakta bazı vatandaşlar iki dönemeçli kuyruklarda beklerken, bazıları da oturabilmek için arka kapılarda şansını denedi.




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