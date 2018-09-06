MetroCity’den basın açıklaması

AVM’nin Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"MetroCity Alışveriş Merkezi’nde bulunan yürüyen merdivenler, asansörler, x-ray cihazları ve kapı dedektörleri, bir yönetim kurulu üyemizin borcundan dolayı, alacaklı bir faktoring firması tarafından yasal olmayan bir şekilde bir süre işlemez hale getirilmiştir. Şirketimizin ihtiyati tedbir talepli olarak Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/874 E. sayılı dosyasıyla açtığı istihkak davası üzerine; yapılan haciz ve muhafaza işlemlerinin, İ.İ.K.82-83 maddelerinde belirtilen esaslar gözetilmeden, taşınmazın mütemmim cüz (bütünleyici parçası) niteliğinde olduklarından, taşınmazdan (bütünden) ayrı olarak haczi kabil olmadığından, bunlar üzerinde yapılan haciz işlemlerinin ve muhafaza altına alınan işlemlerin kaldırılmasına, alacaklı tarafından ’eski hale getirilmesine’ 04.09.2018 tarihinde karar verilmiş ve icra memuru tarafından saat 17.30’da haciz ve muhafaza işlemlerine son verilmiştir. 3. bir şahsın borçlarından dolayı MetroCity Alışveriş Merkezi zarara uğratılmıştır. İstihkak davası devam etmekte olup, haksız ve kanunsuz icra işlemleri nedeniyle, 3. şahıstan alacaklı faktoring şirketine gerekli maddi, manevi tazminat davaları ikame olunacaktır. Keyfiyeti; kamuoyuna, AVM çalışanlarına, kiracılarımıza ve birlikte çalıştığımız firmalara üzülerek saygıyla duyururuz."