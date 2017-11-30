Mevlid Kandili’nde Peygamber Efendimize 5 dilde naatlar

Muhammed’i andı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı ile birlikte "Diller Farklı Olsa da Gönüller Bir" sloganıyla düzenlediği "3. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi", Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Geceye; AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Kara, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve öğrencilerin okudukları selavatlarla başladı. Mihmandar İlahi Grubu da seslendirdikleri ilahilerle Peygamber Efendimiz’e duyulan özlemi dile getirdiler.

Diller farklı, gönüller bir

Diller farklı olsa da gönüllerin bir olduğunu söyleyen Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Kara, "Naatın edebiyatımızda çok önemli bir yeri var. Türkiye’de Türkçe yazılan naatların yanı sıra Esenler Belediyesi ile yaptığımız üçüncü programda uluslararası öğrencilerimiz kendi dillerinde yazılmış naatları sizlere okuyorlar. Diller farklı olabilir ama hislerimiz, gönüllerimiz bir" diye konuştu.

"Doğumuyla dünyayı şereflendirdi"

AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran da davetlilerin Mevlid Kandili’ni tebrik ettikten sonra, "Peygamber Efendimiz’in doğumuyla dünyayı şereflendirdiği Mevlid Kandili bugün. Allah hepimizin dualarını kabul etsin. Bu özel ve güzel günde vatanımıza ve milletimize dua etmeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.

Mevlid Kandili duasını Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat yaptırdı. Programa katılan Esenlerliler hep birlikte ellerini semâya açarak dualara ’âmin’ dediler.

5 ülkeden gençler naat okudu

"3. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi"nde Bangladeş, Mısır, Mozambik, Özbekistan ve Türkiye’den öğrenciler, Peygamber Efendimize duydukları sevgiyi kendi dillerinde okudukları naat-ı şerifler ile ifade ettiler. Peygamber Efendimiz’in naatlarla yâd edildiği gecede dinleyenler duygusal anlar yaşadı.