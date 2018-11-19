Mevlit Kandili'nde vatandaşlar yağmura rağmen Eyüp Sultan Camii'ne akın etti

İSTANBUL (İHA) – Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar yağmura rağmen Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar yağmura rağmen Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Mevlit Kandili'ni idrak etmek için sadece Türkiye'den değil yurt dışından da gelen binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. Bazı vatandaşlar cami etrafında lokum ve şeker dağıttı. Öte yandan kimi vatandaşlarda cami içinde yer bulamadığı için yağmura rağmen avluda namaz kıldı.

“Bugün Eyüp Sultan ilçemizde o güzel ve büyük sahabeyi misafir ediyoruz ”

Bugün Eyüp Sultan Camii'nde Peygamber Efendimizin doğum gününü idrak etmeye çalışacaklarını belirten İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ömer Erden, “Aziz milletimizin Mevlit gecesini tebrik ediyor, Mevlid-i Nebi'nin birlik, beraberlik, kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün Eyüp Sultan Camii'nde Ebu Eyyûb el-Ensarî hazretlerinin misafiri olarak Peygamberimizin doğum gününü idrak etmeye çalışacağız. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Ebu Eyyûb el-Ensarî hazretleri onu misafir etmişti. Bizlerde bugün Eyüp Sultan ilçemizde o güzel ve büyük sahabeyi misafir ediyoruz“ diye konuştu.

Ablasıyla beraber kandili kutlamak için Almanya'dan gelen Gülsen Çopur adlı vatandaş, “Biz ablamla birlikte Almanya Dortmund'dan geliyoruz. Eyüp Sultan çok güzel bir cami. İstanbul'da gezilmesi gereken bir cami olduğu için buraya geldik. Önceden de Sultanahmet ve Ayasofya'yı gördük. Bugün de kandile denk geldi. Çok mutlu olduk. İstanbul'a bu ikinci gelişim. 8 sene önce de gelmiştim. Rabbim olmayanlara nasip etsin. Sağlıklı ömürler, bol kazançlar, hastalarımıza şifa versin. Herkesin kandilini kutluyorum. Kandiliniz mübarek olsun“ dedi.

“Sanki bütün Türkiye buradaymış gibi hissediyoruz “

Kandillerde Eyüp Sultan Camii'ne geldiğinde çok yoğun duygular içerisinde olduğunu dile getiren Hacı Ömer Külüm adlı vatandaş ise, “Annemle beraber geldim. Bugünü daha anlamlı geçirmek için Eyüp Sultan Camii'ne geldik. Çok mutlu olduk. Peygamberimizin doğum günü. Yoğun duygular içerisindeyiz. Burası Eyüp Sultan. Bu duyguların en derinden yaşandığı yerler. Ailemle beraber her yıl gelmeye çalışıyorum. Şehir dışından bile gelenler var. Sanki bütün Türkiye buradaymış gibi hissediyoruz. Bütün Müslüman aleminin kandili mübarek olsun“ diye konuştu.