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16 Mayıs 2018 16:04

Mevlüt Aslanoğlu kabri başında anıldı

Cumhuriyet Halk Partisi 22.

Mevlüt Aslanoğlu kabri başında anıldı

16 Mayıs 2018 16:04

ve 23. Dönem Malatya, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, ölümünün 4. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.


Aslanoğlu’nun Büyükçekmece Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, eski milletvekilleri Süleyman Çelebi ve Umut Oran, oğlu Erdem Aslanoğlu, belediye meclis üyeleri, CHP İstanbul il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra ailesi ve yakınları katıldı.


“Saygı ve özlemle anıyoruz”


Mevlüt Aslanoğlu için okutulan Kur’an-ı Kerim’in ardından konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Aslanoğlu’nun ideoloji farkı gözetmeden toplumun her kesimine hizmet etmeyi kendisine vazife edinmesi ile örnek bir siyasetçi ve insan olduğunu belirterek, “Aramızdan ayrılışının dördüncü yıl dönümünde kendisini saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad, makamı cennet olsun” diye konuştu.


Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, “Kendisini tanıdığım süre içerisinde Mevlüt Aslanoğlu, bu ülke için canını seve seve feda eden, bu ülke insanı için gece gündüz demeden çalışan bir ağabeyimizdi. Şahsıma, ilçemize, İstanbul’a memleketi Malatya’ya ve Türkiye’nin pek çok bölgesine yetişmiş, koşmuş vatandaşın derdini kendi derdi olarak görmüştür. Bu ülkeye ve bu ülke insanına çok emeği geçmiştir. Biz ona her zaman hakkımızı helal ettik umut ediyorum ki o da hakkını helal etmiştir. Bu dünyadan ayrılırken Allah herkese Mevlüt ağabeyin bıraktığı gibi eserler bırakmayı nasip etsin.”diye konuştu. Mevlüt Aslanoğlu’nun oğlu Erdem Aslanoğlu da aradan geçen 4 yıla rağmen acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek; “Ne mutlu bize ki babamın bize en büyük mirası siz değerli dostlarımız oldu” diye konuştu.




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