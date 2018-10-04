Mevlüt Uysal, Hayvanlar Günü paylaşımıyla ‘TT' oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 4 Ekim Hayvanlar Günü'nde yaptığı paylaşımla sosyal medyada ‘trend topic (TT)' oldu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada hesabında #CanDostlarımızınYanındayız etiketiyle kampanya başlattı. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın hesabından #CanDostlarımızınYanındayız etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı. Başkan Uysal'ın Twitter hesabından yaptığı ‘4 Hekim Hayvanları koruma Günü, İBB olarak sokağa uzanan sevgi elimizle 365 gün 24 saat #CanDostlarımızınYanındayız” açıklaması büyük beğeni topladı. Kampanya kapsamında oluşturulan #CanDostlarımızınYanındayız etiketi Türkiye gündeminde ilk 3'te yer alarak TT oldu.