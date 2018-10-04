İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mevlüt Uysal, Hayvanlar Günü paylaşımıyla ‘TT' oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 4 Ekim Hayvanlar Günü’nde yaptığı paylaşımla sosyal medyada ‘trend topic (TT)’ oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 4 Ekim Hayvanlar Günü'nde yaptığı paylaşımla sosyal medyada ‘trend topic (TT)' oldu.


4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada hesabında #CanDostlarımızınYanındayız etiketiyle kampanya başlattı. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın hesabından #CanDostlarımızınYanındayız etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı. Başkan Uysal'ın Twitter hesabından yaptığı ‘4 Hekim Hayvanları koruma Günü, İBB olarak sokağa uzanan sevgi elimizle 365 gün 24 saat #CanDostlarımızınYanındayız” açıklaması büyük beğeni topladı. Kampanya kapsamında oluşturulan #CanDostlarımızınYanındayız etiketi Türkiye gündeminde ilk 3'te yer alarak TT oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.