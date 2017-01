Mevsim hastalıklarına doğal yöntemlerle dur deyin

Doğal yöntemlerle mevsim hastalıklarının önüne geçilebileceğini belirten Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Doğal karışımlar doktor ya da eczacı tarafından yapılmazsa alerjik reaksiyonlardan zehirlenmeye kadar pek çok sağlık sorunu yaşanabilir" dedi.

Hastane acillerine başvuru yoğunluğunun yaşandığı son günlerde, bağışıklık sisteminin güçlendirilerek hastalıklardan korunabileceği ve devam eden tedavilerin doğal yöntemlerle desteklenebileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Tavuk suyu çorbadan, karabibere ve bala, sirke-tarçın-zencefil karışımından, ballı limona kadar yapabileceğimiz çok şey var. Burada dikkat edilmesi gereken tavsiye eden kişinin akademik unvanıdır. Doğal karışımlar doktor ya da eczacı tarafından yapılmazsa alerjik reaksiyonlardan zehirlenmeye kadar pek çok sağlık sorunu yaşanabilir" dedi.



"Grip tedavisinde antibiyotiğe yer yok"

"Kış mevsimiyle birlikte her sezon gribal hastalıklar makyaj tazeleyip karşımıza farklı klinik tablolarla çıkıyor" diyen Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Adi grip olarak tanımladığımız ve yüzlerce yıldır insanoğlunu perişan eden bu hastalığın antibiyotiklerle asla tedavi edilemeyeceğini çaresinin bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesine dayandığını biliyoruz. Ayrıca ortaya çıkan hastalığa ait klinik tablodan nezle, soğuk algınlığı ve/veya gribi ayırt etmek çok da kolay görünmüyor. Pek çok defa birden fazla hastalığı içeren karışık, karmaşık bazı olgularla da karşılaşmak mümkün. Göğüs hırıltısı, öksürük, balgam çıkartma, burun akıntısı gibi tablolar zaman zaman tüm olgularda kendini gösteriyor. Burada da bir bilim dalı olarak fitoterapi devreye giriyor" şeklinde konuştu.



"Bitkisel tavsiyeler doktor ve eczacılar tarafından yapılmalı"

Bitkisel tedavilerin aktar değil, doktor ve eczacılar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Özyaral, "Her ne kadar bitkisel kaynaklı olsalar da gerek bitki çayları gerekse hazırlanan karışımlar ve besin takviyeleri adı altında piyasada yerini alan tüm ürünlerin kontrollü kullanımı gerekmektedir. Sağlık adına vücudun ihtiyacı olan gerek besin gerekse tedavi amaçlı kullanılacak her şey ölçülü alınmalıdır. Aksi takdirde alerjik reaksiyonlardan zehirlenmelere kadar çeşitli sağlık sorunları yaşanabilir" açıklamasında bulundu.



Tavuk suyu çorba gerçeği

"Herkesin bildiği ancak mutfaklarda hak ettiği yere gelemeyen tavuk suyu çorba ise tam bir antibiyotik çorbadır" diyen Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Tavuk haşlandıktan sonra mümkün olduğunca küçük parçalara ayrılır ve tavuk eti suyuyla karıştırılır. İçerisine doğranmış iki büyük soğan, bir pırasa, iki havuç küçük parçalar halinde eklenir. Güzelce özleştikten sonra bolca taze maydanoz ve taze nanenin yanı sıra taze çekilmiş tane karabiber ve acı kırmızıbiber ve sumak sırasıyla ilave edilir. Hasta olmamak için bu mevsimde sık sık içilmelidir" dedi.



Öksürüğü kesmek için özel karışım

Doç. Dr. Oğuz Özyaral öksürüğün kesilmesi için bir karışım tarifi vererek, "Bal limon karışımı öksürüğü kesmek için doğal destek olarak kullanılabilir. Öksürük kesici ve balgam sökücü olarak evde özel bir karışım hazırlanabilir. Temiz bir cam kavanozun içerisine bir kuru soğan istediğiniz tarzda doğranır, kabuklarıyla birlikte ezilen 5-6 diş sarımsak konur, üzerine bir adet limonun suyu taze sıkılır ve bir bardak daha önceden kaynatılıp ılıştırılmış su eklenir. Bu sıvı kısma 3 yemek kaşığı dolusu çiçek balı ilave edilir, son olarak ta 1 tatlı kaşığı toz tarçın veyahut bir adet kabuk tarçın ile yarım tatlı kaşığı kadar zencefil konup, güzelce çalkalanır ve serince bir yerde ya da buzdolabında 4-5 gün bekletilir. Bu karışım daha sonra süzülür ve günde ortalama üç tatlı kaşığı kadar tüketilebilir" ifadelerini kaydetti.



Meşhur kara turp kürü

’Sosyal medyada en çok paylaşılan kürlerden olan karaturp, bal ve zencefil gerçekten işe yarıyor mu?’ sorusunu bu dönemde çok sık duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Özyaral, enfeksiyonlar için önerilen bu kürün çalıştığını söyledi.

Doç Dr. Özyaral, "Bir adet karaturp güzelce yıkanıp, temizlenir, tepesi kesilir ve huni şeklinde oyulur. Dip kısmına küçük bir kesik, çentik atılır. Turp temiz bir bardağın üzerine yerleştirilir. Bardağın içerisine taze rendelenmiş, yarım ceviz büyüklüğünde zencefil bırakılır. Karaturpun üst oyuğuna silme çiçek balı konur, bir gece boyu balın karaturpun içerinden süzülmesi ve zencefille masere olması beklenir. Sonra bu karışım içilir. İsteğe göre karaturp da rendelenip salatalara eklenebilir" diye konuştu.

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, bitkisel kürlerin doğru uygulanması ve eczacı ve doktorlar tarafından önerilmesinin önemli olduğunu bir kez daha vurgulayarak, "Kişilerin kullandıkları ilaçlara ve kürlerine, ayrıca yaş, cinsiyet vd. özelliklerinin yanı sıra tüm sağlık hikayelerine bağlı herhangi bir alerjik reaksiyon ve/veya sağlık sorununun ortaya çıkmaması adına burada sözü edilen tüm karışım ve uygular için hekim tavsiyesinin alınması önerilir" dedi.



Mutfaktan gelen sağlık

Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu sebze ve meyvelerle bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün. Sofraya mutlaka gelmesi gereken doğal antibiyotikler: Sarımsak, kuru/taze soğan, ıspanak, her çeşit ’karaturp, beyaz turp, kırmızıturp, yaban turpu, şalgam, bayır turpu, Japon turpu, alabaş turp’, brokoli, zencefil, kırmızıbiber, acı kırmızıbiber, hardal tohumu, kivi, pırasa ve nar.

Gerektiği hallerde hekim denetiminde D vitamini takviyesi yapılması da öneriliyor.