Mezar ziyaretine çiçek ikramı

Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı’nın1’inci günü mezarlıklarda, kaybettikleri sevdiklerini ve yakınlarını ziyarete gelecek olan Avcılarlı vatandaşlara mezarlara dikebilecekleri canlı çiçek dağıtımı yapacak. Sabah saat 07:00 ile 09:00 arası Merkez Mahallesi, Firuzköy Mahallesi ve Ambarlı Mahallesi mezarlıklarında Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ücretsiz çiçek dağıtımı gerçekleştirecek. Avcılar’da geleneksel hale getirilen bu uygulama ise vatandaşlardan her yıl tam not alıyor.

Ramazan ayı boyunca ibadethanelerin temizliklerinin ve sterilizasyon işlemlerinin yapılmasını sağlayan Avcılar Belediyesi, ibadethanelerin bahçesinde bulunan alanlarda çiçeklerin bakım ve ilaçlama çalışmalarının yapıyor.

Avcılarlı vatandaşların daha sağlıklı ve daha ferah bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için hizmetlerini sürdüren Avcılar Belediyesi, Ramazan ayı süresince ilçe sınırlarındaki birçok cami ve mesciti dezenfekte ederken gül suyu ile de kokulandırdı.