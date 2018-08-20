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20 Ağustos 2018 16:15

Mezarlıklarda çiçekli karşılama

Avcılar Belediye Başkanı Dr.

Mezarlıklarda çiçekli karşılama

20 Ağustos 2018 16:15

Handan Toprak Benli, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıkları ziyareti eden hemşehrileriyle ile bir araya geldi. Başkan, taziyeye gelen vatandaşlara bizzat çiçek dağıtarak acılarını paylaştı.


Kurban Bayramı öncesinde kabir ziyaretine gelen vatandaşları çiçeklerle karşılayan Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sevdiklerini ve yakınlarının mezarlıklarını ziyarete gelen Avcılarlı vatandaşlar için canlı çiçek dağıttı.


Her bayram olduğu gibi bu bayram da mezarlıkla dikilmek üzere canlı çiçek dağıtımı yapan Avcılar Belediyesi Kurban Bayramı için 5 bin adet çiçek hazırlattı. Mezarlıkların girişinde kurulan stantlarda dağıtılan çiçek fidelerinden alan vatandaşlar, yakınlarının kabrine ekti.



"Çok ince bir davranış"


Avcılarlı vatandaşlar bu hizmetin kendilerini çok mutlu ettiğini ve çok ince bir davranış olduğunu dile getirdi. Mezarlık ziyaretine gelen bir vatandaş, teşekkür ederek, "Avcılar’da doktor ve kadın bir belediye başkanı olarak bugün de bizleri unutmayıp acılarımızı paylaştığı için kendisine çok teşekkür ederiz’’ ifadeleri kullandı.




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