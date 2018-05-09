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09 Mayıs 2018 11:19

Mezuniyet hediyeleri dikiş makinesi

Pendik Belediyesi tarafından verilen terzilik kursunu tamamlayan kadınlar, sertifikalarının yanı sıra dikiş makinesi sahibi de oldular.

Mezuniyet hediyeleri dikiş makinesi

09 Mayıs 2018 11:19

Kendilerine gelir kapısı açacak makinelerini Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in elinden alan kursiyerler, büyük mutluluk yaşadı.


Düzenlediği kurslarla meslek sahibi yapan Pendik Belediyesi, kurs sonunda da Pendiklilere öğrendiklerini uygulayabilecekleri desteklerde bulunuyor. Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kadınlara yönelik terzilik kursu da hem meslek hem de dikiş makinesi sahibi yaptı. Terzilerin en çok rağbet gördükleri konularda dikiş tekniklerini öğrenen ve kurs süresince ihtiyaç duydukları tüm malzemeler de Pendik Belediyesi tarafından karşılanan kadınlara mezuniyet hediyelerini Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin verdi.


Sosyal destek çalışmaları kapsamında pek çok kurs gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şahin, “Özellikle hanımlarımızı ekonomiye kazandırmak, aile bütçelerine katkının yanı sıra sosyal hayata katılımlarını da sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda ikincisini tamamladığımız terzilik kursumuzu Pendik’in çeşitli bölgelerinde devam ettireceğiz” dedi.




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