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26 Aralık 2017 15:15

Mezunlar bu sergide buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından toplamda 22 üniversitenin güzel sanatlar fakültelerinden dereceyle mezun olan öğrencilerin çalışmaları, Altınbaş Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesinde düzenlenen ’Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri VIII.

Mezunlar bu sergide buluştu

26 Aralık 2017 15:15

Derece Mezunları Sergisi’ ile sanatseverlerle buluştu.


Türkiye’deki bütün güzel sanatlar fakültesi dekanları ve konservatuar müdürlerinin katılımıyla oluşan Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Türkiye’nin birçok üniversitesinin güzel sanatlar fakültesinden dereceyle mezun olmuş öğrencilerin eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Konseyin 2007 yılından itibaren gerçekleştirdiği derece mezunları sergisinin bu yıl sekizincisi düzenlendi. Toplamda 22 üniversiteden farklı kategorilerde 75 eser sergilendi. Sergi açılışında konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, eserlerin bir ay daha üniversitede sergileneceğini belirterek Altınbaş Üniversitesinin kentle iç içe bir sanat merkezi haline gelmesini arzuladıklarını ifade etti.


Altınbaş Üniversitesinin Bakırköy’deki Sağlık Yerleşkesinde gerçekleştirilen sergiye, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Alkin, Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nedret Yaşar, Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Sunay ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Nihal Kafalı ve pek çok akademisyen katılım gösterdi.


"Bu sergi bizim için çok önemli"


Derece mezunlarının eserlerinin bu yıl Altınbaş Üniversitesinin ev sahipliğinde sergilenmesinden mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, "Bu sene Üniversitemizin onuncu yılı olması nedeniyle serginin bizde yapılmasını istedik. Bugün burada Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş olan güzel sanatlar ve tasarım fakülteleri öğrencilerinden dereceye girmiş olanların eserleri var. Bu sergi bizim için çok önemli. Çünkü gelecekte biz, bu eserlerin sanatçılarını isimleriyle her yerde görüp tanıyacağız. Ancak şimdiden onları görüp tanımak ve şimdiden onların sanata ve geleceğe olan bakışlarını görmek bizler için çok önemli. Altınbaş Üniversitesinin Sağlık Kampüsünde bu sergiyi gerçekleştiriyor olmak üniversitemiz adına önemli bir atılım. Bugün diş hekimliği, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin eserleriyle tanışacaklar. İleride de bu tip sergileri üniversitemiz bünyesinde yapmayı düşünüyoruz" dedi.


"Sergide dört eserimiz var"


Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nedret Yaşar, kendi öğrencilerinin de eserlerinin sergiye katıldığına değinerek, "Bu sergi Türkiye’deki güzel sanatlar fakültelerinden dereceyle mezun olmuş öğrencilerin çalışmalarını kapsamaktadır. Sergi bölüm birincisi öğrencilerin toplamda 75 çalışmasından oluşmaktadır. Üniversitemizden plastik sanatlar, takı tasarımı, moda ve tekstil ve grafik tasarımı bölümlerinden dört öğrencimizin eseri sergiye katıldı. Diğer okullardan iç mimarlık, çevre tasarımı, sinema ve televizyon, seramik, cam, heykel ve resim gibi bölümlerinden farklı çalışmalar yapmış öğrencilerin çalışmaları da sergilenmektedir. Dolayısıyla sanata verdiğimiz ayrıcalık ve akademik kadromuzla birlikte bu sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz" dedi.




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