CALIBRE tarafından açıklanan, mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteler açıklandı. Dernek tarafından açıklanan, Türkiye genelinde farklı üniversitelerden 38 bin 441 üniversite mezunu ile yapılan çalışmada 15 ayrı parametrede üniversiteler değerlendirildi. CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksinde mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) geçen yıl bulunduğu 7’nci sıradan, bu yıl 4’üncü sıraya kadar yükseldiği bildirildi.
Ulusal ve uluslararası endekslerde önemli başarılar elde eden Gebze Teknik Üniversitesi GTÜ yaptığı açıklamada, araştırma üniversitesi misyonun yanı sıra iş dünyasına nitelikli istihdam kaynağı oluşturduğu belirtildi. Buna göre GTÜ öğrencileri 4’üncü sınıfta ve ilk 6 ay içinde önemli ölçüde istihdam edildiği kaydedildi.
Mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite ise şöyle sıralandı;
Özyeğin Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Koç Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Yıldız Teknik üniversitesi