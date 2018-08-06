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06 Ağustos 2018 10:31

Mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteler açıklandı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE), mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteleri açıkladı.

Mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteler açıklandı

06 Ağustos 2018 10:31



CALIBRE tarafından açıklanan, mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteler açıklandı. Dernek tarafından açıklanan, Türkiye genelinde farklı üniversitelerden 38 bin 441 üniversite mezunu ile yapılan çalışmada 15 ayrı parametrede üniversiteler değerlendirildi. CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksinde mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) geçen yıl bulunduğu 7’nci sıradan, bu yıl 4’üncü sıraya kadar yükseldiği bildirildi.



Ulusal ve uluslararası endekslerde önemli başarılar elde eden Gebze Teknik Üniversitesi GTÜ yaptığı açıklamada, araştırma üniversitesi misyonun yanı sıra iş dünyasına nitelikli istihdam kaynağı oluşturduğu belirtildi. Buna göre GTÜ öğrencileri 4’üncü sınıfta ve ilk 6 ay içinde önemli ölçüde istihdam edildiği kaydedildi.



Mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite ise şöyle sıralandı;


Özyeğin Üniversitesi


Sabancı Üniversitesi


Boğaziçi Üniversitesi


Gebze Teknik Üniversitesi


İstanbul Teknik Üniversitesi


Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Koç Üniversitesi


TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi


Hasan Kalyoncu Üniversitesi


Yıldız Teknik üniversitesi




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