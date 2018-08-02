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02 Ağustos 2018 13:39

MHK Yaz Seminerleri başladı

Mekez Hakem Kurulu’nun yeni sezon öncesindeki yaz seminerleri, A Klasman Hakem ve Yardımcı Hakemlerin katılımı ile başladı.

MHK Yaz Seminerleri başladı

02 Ağustos 2018 13:39


2018-2019 futbol sezonu öncesindeki yaz semineri start aldı. Seminerin açılışında konuşan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, "Bu yıl atletik testleri seminer öncesine aldık. Bunun nedeni seminere tamamen konsantre olmanız ve atletik test stresini yaşamamanız içindir. Bu bağlamda seminerde işlenecek konuları dikkatle izlemenizi istiyoruz. Fiziksel ve mental olarak lige hazır olmalısınız. Yeni sezonun sizlere ve futbolumuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Seminer süresince MHK Başkanı Yusuf Namoğlu MHK’nin eğitimden sorumlu üyesi Murat Ilgaz, UEFA Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu Jorn West Larsen ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg sunum yapacak.


Üç gün sürecek seminerde Prof. Dr. Ali Kızılet ile Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan nezaretinde hakemlerin yağ ölçümleri ile sakatlık önleyici testler de yapılacak. Ayrıca MHK Hakem Koçu Rıdvan Ekmekçi hakemlerin mental gelişimleri konusunda sunum yapacak.




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